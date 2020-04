eShop : les jeux Switch de mars 2020 à ne pas rater selon Nintendo

Vous connaissez le refrain, chaque mois, Nintendo partage une vidéo mettant en avant les jeux parus sur l'eShop de la Switch auxquels il peut être bon de jeter un œil de par leurs qualités. Pour changer un peu, c'est le lien de la chaîne anglaise que nous partageons, car la publication française coupe sur un tir de BFG 9000... Farce du 1er avril ou erreur technique ? Dans tous les cas, cela ne change pas vraiment le faible nombre de titres mis en avant pour mars.

Voici donc les 5 productions retenues :

Exit the Gungeon est un bullet hell qui se déroule après les aventures d'Enter the Gungeon, où nos héros un peu barjots avaient entrepris un périple en quête d'absolution ! Seul hic : le Gungeon est devenu un paradoxe et s'écroule ! Doté d'une arme en constante mutation, d'un appétit insatiable pour les butins et d'une aptitude à exécuter des roulades, chaque Gungeonnier doit se frayer un chemin jusqu'au sommet de ce dédale en empruntant son propre itinéraire composé d'ascenseurs périlleux. Affrontez les derniers Zombarmes et calmez vos ardeurs pour bavarder avec des personnages connus et inconnus. Avec des salles qui ont la bougeotte, des ennemis et des boss retors, sans oublier moult objets et armes bizarroïdes, tout se mêle et s'entremêle pour garantir que chaque tentative d'échapper au Gungeon sera unique en son genre.

Oh, et vous pouvez porter des chapeaux. Tout le monde aime les chapeaux, et les spin-offs... Ça tombe bien puisque ce jeu est un spin-off... d'Enter the Gungeon.