eShop : les jeux Switch de février 2020 à ne pas rater selon Nintendo

Chaque fin de mois, Nintendo partage une liste de jeux parus sur l'eShop de sa Switch sur lesquels il peut être bon de se pencher. En février, qu'avons-nous à nous mettre sous la dent ? Voici la réponse en vidéo :

Pour ne pas changer, voici quelques détails sur chacun des jeux sélectionnés :

Metro Redux

Développé par 4A Games, ce bundle contient deux campagnes complètes, qui combinées créeent une aventure solo épique ! Metro Redux immerge les joueurs dans l'un des mondes les plus oppressants de l'univers des jeux vidéo, cette fois-ci sur Nintendo Switch. En plus des deux campagnes, Metro Redux contient tous les DLC de Metro: Last Light offrant ainsi plus de 10h de contenu bonus. Les joueurs peuvent découvrir la vie du métro de Moscou à travers deux styles de jeu uniques : Survie afin d'appréhender le jeu comme un survival horror ou Spartiate avec un mode de jeu tourné action.

Two Point Hospital

Bâtissez un hôpital en partant de rien et concevez le plus beau (ou fonctionnel) des centres de soin de Two Point County. Optimisez votre hôpital pour améliorer la vitesse de traitement des patients (et donc des entrées d'argent). Arrangez les couloirs, les pièces et les salles d'attente comme vous le souhaitez. Étendez votre hôpital à de nombreux bâtiments pour pouvoir traiter le plus de patients possible. Placez des objets utiles ou décoratifs dans votre hôpital pour améliorer son prestige, réduire l'ennui des patients, augmenter leur bonheur et recevoir des prix en fin d'année.

Warface

Warface est un FPS en ligne hors norme. Affirmez votre suprématie guerrière sur plus de 50 maps JcJ multijoueur, participez à des raids JcE en coop et domptez un arsenal dévastateur regroupant plus de 200 armes réalistes personnalisables. Rejoignez plus de 80 millions de joueurs dans le monde, et jouez gratuitement dès maintenant ! Laissez-vous captiver par des modes de jeu JcJ palpitants. Battez-vous pour la gloire sur plus de 50 maps multijoueur inspirées par diverses régions aux quatre coins du monde... et même au-delà ! Faites équipe avec des amis pour mener à bien des raids JcE scénarisés. Tenez en échec une multinationale tyrannique, enrayez une menace zombie à Tchernobyl et mettez le cap sur Mars pour atomiser une armée de robots ! Découvrez 5 classes de personnages dotés de capacités hors norme, et profitez d'une immense variété d'options pour personnaliser votre équipement, votre look et votre style. Customisez également des dizaines d'armes authentiques et devenez un soldat que rien ni personne ne peut arrêter !

SEGA AGES Sonic The Hedgehog 2

Considéré comme l'un des plus grands titres de la Mega Drive, Sonic The Hedgehog 2 fut rapidement acclamé par la critique peu après sa sortie en 1992. Suivez Sonic et Tails (pour sa première apparition !) dans leur combat contre le Dr. Eggman, et empêchez les Chaos Emeralds de tomber dans les griffes du mal. Sonic The Hedgehog 2 vous permettait de découvrir un mode deux joueurs compétitif qui sera de nouveau disponible, comme les nouvelles fonctionnalités de Saut vertical, de classements, d'épreuves chronométrées, ainsi que Knuckles !

The Turing Test

The Turing Test est un jeu de puzzle complexe à la première personne, au fil duquel le joueur incarnera Ava Turing, un ingénieur de l’International Space Agency (ISA) envoyée sur Europe afin d’apprendre ce que sont devenus les membres de l’équipe de recherche en mission sur la lune de Jupiter. Dès votre arrivée, une série de tests vous attend, que seul un humain devrait être à même de résoudre, selon les dires de Tom, l’IA de la station. Ces puzzles ont été conçus par l’équipe disparue, mais pourquoi, et de quoi cherchent-ils à se cacher ?

Devil May Cry 3 Special Edition

Devil May Cry 3 Special Edition fait revivre aux amateurs d'action effrénée, les prémices des aventures de Dante dans son face à face avec son frère Vergil, sur le point de déverrouiller le portail vers le Monde des Démons. Dante doit y utiliser son épée Rebellion et ses deux pistolets Ebony et Ivory pour stopper Vergil et empêcher l'invasion. Cette préquelle est l'occasion pour les fans de découvrir ou redécouvrir de nombreux éléments fondateurs de la série culte comme la première rencontre du héros avec le personnage de Lady ou encore l'origine du nom de sa légendaire boutique.

KUNAI

Une catastrophe a ébranlé l’équilibre du monde. Une I.A. maléfique appelée Lemonkus a presque anéanti toute vie humaine. La Terre est sous le joug des robots qui y règnent en maîtres. Vous incarnez Tabby, un androïde tueur recelant l’âme d’un guerrier ancestral.

Pour terminer, n'hésitez pas à consulter nos impressions sur certains des jeux cités et à nous donner vos avis en commentaire.