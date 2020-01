eShop : les jeux Switch de janvier 2020 à ne pas rater selon Nintendo

Le premier mois de l'année 2020 touche déjà à sa fin, alors pour ne pas changer, Nintendo a mis en ligne une vidéo récapitulant les jeux disponibles sur l'eShop de la Switch qu'il ne fallait pas rater en janvier.

Ce début d'année propose quelques aventures à l'esthétique variée, avec de l'action, mais également de quoi faire remuer nos méninges.

Thronebreaker est un jeu solo mêlant jeu de rôle et de cartes situé dans l'univers de The Witcher qui associe l'exploration axée sur la narration avec des casse-têtes uniques et la mécanique des combats de cartes.

Kentucky Route Zero: TV Edition

Kentucky Route Zero: TV Edition est un jeu d'aventure réaliste et magique en cinq actes, avec une bande-son envoûtante et une série d'hymnes et de standards du bluegrass enregistrés par The Bedquilt Ramblers. Son rendu graphique surprenant, qui s'inspire autant du théâtre, du cinéma et de l'art électronique expérimental que de l'histoire du jeu vidéo, accompagne une histoire de dettes impayables, de destins abandonnés et du désir de l'humanité de trouver une communauté.

Coffee Talk

Dans Coffee Talk, vous écouterez les gens vous raconter leurs problèmes et tenterez de les réconforter en leur préparant une boisson chaude avec les ingrédients dont vous disposez. Ce jeu dépeint la vie de la manière la plus humaine qui soit, bien que les protagonistes ne soient pas tous humains. Dans une ville de Seattle alternative, les habitants vous font découvrir leurs nombreuses histoires, véritables reflets du monde moderne, qu'il s'agisse d'une idylle dramatique entre un elfe et une succube ou d'un extra-terrestre tentant de comprendre le sens de la vie humaine.

Oddworld: Stranger's Wrath

Surgit l'Étranger, un chasseur de primes grand, sombre et énigmatique. Il capture les fauteurs de troubles et autres fripouilles et les ramène dans le monde civilisé pour qu'ils soient incarcérés. Mais l'Étranger a un secret. Pour survivre, il lui faut une opération très coûteuse. Pour gagner les moolahs dont il a désespérément besoin, il accepte la chasse ultime proposée par le propriétaire de la rivière Mongo. Et l'aventure prend un tour inattendu.

Aviary Attorney: Definitive Edition

Jouez le rôle de Monsieur Jayjay Falcon, un oiseau de proie avec un bon cœur et une expertise juridique douteuse. Rejoignez-le, lui et son apprenti plein d'esprit Sparrowson, alors que les deux prennent des clients, interrogent des témoins, recueillent des preuves et rendent justice aux coupables. Avec l'art du caricaturiste du 19e siècle J. J. Grandville et la musique du légendaire compositeur de l'ère romantique Camille Saint-Saëns, ce jeu promet d'être une expérience ~ généreuse ~.

Mosaic

Vous menez une vie solitaire, monotone et répétitive dans une ville froide et surpeuplée en constante expansion. Le téléphone sonne sans cesse, au rythme des notifications inutiles que vous recevez en permanence alors que vous avancez au même rythme qu'une foule anonyme pour aller travailler dans une mégacorporation qui vous promet, comme à chaque fois, une journée interminable et de longues heures supplémentaires. Votre vie n'a aucun sens, jusqu'au jour où des choses étranges commencent à se produire. Rien ne sera plus jamais pareil. Mosaic est un jeu d'aventure sombre et surréaliste à l'atmosphère particulièrement évocatrice, traitant de l'isolement urbain et de la terreur que l'on ressent à n'être qu'un rouage dans une gigantesque machinerie impossible à comprendre. Un jeu réalisé par les créateurs d'Among the Sleep. Krillbite Studio abandonne l'horreur de l'enfance pour se pencher sur l'atroce solitude de la vie adulte.

Avez-vous ou comptez-vous craquer pour l'une de ces productions ? N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à nos impressions concernant le jeu d'Oddworld Inhabitants si ce n'est pas déjà fait : TEST de Oddworld: Stranger's Wrath HD, une édition Switch plaisante ?