eShop : les jeux Switch de juin 2021 à ne pas rater selon Nintendo

Chaque mois, Nintendo diffuse une vidéo servant à faire la promotion de certaines productions parues au format numérique sur l'eShop de sa Switch. Si celle de mai été parue avant même que juin ne pointe le bout de son nez, ce n'est que ce dimanche que l'éditeur a finalement partagé sa dernière sélection mensuelle. Voyons quels sont les titres qui ont été retenus :

Voici le descriptif des sept jeux mis en avant cette fois, proposant tous des expériences bien distinctes :

Avez-vous déjà rêvé de créer un jeu de plateformes en 3D, un jeu de course effréné ou encore un jeu de tir à défilement horizontal ? Donnez vie à vos idées avec L'atelier du jeu vidéo sur Nintendo Switch, une manière amusante d'apprendre à créer vos propres jeux.

Sky : Enfants de la Lumière

Découvrez une aventure sociale révolutionnaire qui réchauffera vos cœurs, conçue par les créateurs récompensés qui vous ont apporté Journey (Jeu de l'année 2013) et le très acclamé Flower. Bienvenue dans le monde enchanteur de Sky, un royaume magnifiquement animé qui n'attend que d'être exploré par vous et vos proches. Dans Sky, nous prenons la forme des Enfants de la Lumière, répandant l'espoir à travers ce royaume désolé pour renvoyer les étoiles tombées vers leurs constellations.

Alba: A Wildlife Adventure

Après Monument Valley et Assemble with Care, le studio lauréat du prix BAFTA vous présente un jeu tel que vous n'en avez jamais vu ! Rejoignez Alba, qui rend visite à ses grands-parents sur une île de la Méditerranée. Alors qu'elle s'apprête à passer un été paisible à explorer la nature en compagnie de son amie Inès, elle aperçoit un animal en danger et comprend qu'elle doit prendre les choses en main !

Overboard!

JUILLET 1935. UN MEURTRE A ÉTÉ COMMIS à bord du SS Hook, à huit heures de New York. Et il y a un problème : c'est vous le coupable. Parviendrez-vous à tuer en toute impunité ? Faites chanter un espion. Rencontrez l'amour. Assassinez un rival. Trichez aux cartes. Droguez un témoin. Mentez, nouez des amitiés, trahissez, consolez, resquillez, séduisez, volez, empruntez, priez, écoutez aux portes, tuez... Le jeu recèle d’indices, de preuves, de suspects, d’accusations, de secrets et de mensonges. Il vous faudra employer vos talents d'intimidation et faire preuve de ruse et de charisme pour faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre.

Partez à l'aventure en quête de l'Arbre de Mana que vous avez vu en rêve et découvrez... une carte du monde déserte ! Lors de vos voyages, vous obtiendrez des reliques spéciales à placer où vous le souhaitez sur la carte pour faire apparaître des villes et donjons au fil de votre progression. Rencontrez une pléiade de personnages truculents, affrontez des monstres féroces et effectuez des quêtes dans le vaste monde de Fa’Diel. En outre, la musique a été remaniée pour cette version remastérisée, mais vous pourrez aussi alterner entre la nouvelle bande-son et la bande originale. D'autres fonctionnalités ont été intégrées, dont la possibilité de désactiver les combats aléatoires et le mini-jeu totalement inédit « Ring Ring Land ».

Griftlands

Griftlands est un jeu de construction de cartes de type rebelle dans lequel vous devez vous battre et négocier votre chemin dans un monde de science-fiction en ruine. Chaque décision est importante, qu'il s'agisse des emplois que vous prenez, des amis que vous vous faites ou des cartes que vous collectez. La mort arrive rapidement, mais chaque partie propose de nouvelles situations et stratégies à explorer. Jouez en tant que Sal, Rook, ou Smith. Trois campagnes de personnages uniques avec leurs propres jeux de cartes spécialisés, leurs capacités et leurs cartes à explorer. Sal est un aventurier en quête de profit et de vengeance. Rook est un espion vieillissant qui travaille pour son propre compte. Smith est un fainéant qui pourrait bien sauver le monde. L'histoire de chaque personnage jouable se déroule dans un environnement unique, avec différentes factions et différents lieux à explorer et à exploiter.

LEGO Builder's Journey

Des puzzles, de l’aventure et de belles relations.Passez par les différents niveaux brique après brique, et résolvez des énigmes qui vous demanderont parfois de suivre leurs instructions... ou de faire preuve de créativité et d’ingéniosité. Builder’s Journey est une énigme poétique qui se déroule dans l’univers des briques LEGO, et qui prend vie avec les éléments LEGO les plus réalistes ayant jamais pris vie sur écran. Laissez-vous transporter dans un monde à couper le souffle où se multiplient les effets du brique à brique, le tout avec une bande-son incroyable. Votre aventure sera ponctuée de hauts et de bas, de défis et de victoires. Prenez le temps d’expérimenter et de jouer ; après tout, le voyage du constructeur consiste avant tout à découvrir qui nous sommes et où nous allons.

Envie de découvrir l'une de ces productions payantes (Sky est gratuit) ? Des cartes eShop sont en vente sur Amazon et à la Fnac si besoin.