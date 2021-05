eShop : les jeux Switch d'avril et mai 2021 à ne pas rater selon Nintendo

L'eShop de la Switch accueille chaque semaine bien des nouveautés et Nintendo fait donc chaque mois la promotion de quelques jeux incontournables qui méritent le coup d'œil en vidéo. Ce fut le cas pour avril début mai et pour ce dernier ce lundi, alors voici une double dose une fois n'est pas coutume.

Pour commencer, voici ce que le mois d'avril nous avait apporté :

Say No! More

Une expérience inédite qui nous vient tout droit des génies de Studio Fizbin. Dans un monde où chacun s'accommode du statu quo consistant à dire « OUI », crée ton propre personnage et glisse-toi dans un rôle de stagiaire, en mission pour sauver le monde grâce au pouvoir positif du « NON ! ». Grâce à cette puissance nouvelle, rien ne pourra faire face à tes dénégations hurlées en réponse aux absurdes demandes qui te sont faites.

FEZ

Gomez est une créature 2D vivant dans un monde 2D. Enfin, c'est ce qu'il croit... Quand il découvre l'existence d'une mystérieuse troisième dimension, Gomez se lance dans une aventure qui le mènera aux confins du temps et de l'espace. Utilisez votre capacité à vous déplacer dans des structures 3D à partir de quatre perspectives 2D classiques. Explorez un vaste monde où sérénité et beauté règnent et qui abrite secrets, énigmes et trésors cachés. Révélez les mystères du passé et découvrez la vérité sur la réalité et la perception. Changez votre perspective et regardez le monde sous un angle différent.

Cozy Grove

Bienvenue à Cozy Grove, un jeu vidéo de simulation de vie qui t'emmènera camper sur une île hantée en constante évolution. En tant que scout-à-l'écoute, tu devras parcourir chaque jour la forêt de l'île afin de découvrir de nouveaux secrets et d'aider les fantômes locaux à retrouver la paix. Avec un peu de temps et beaucoup d'artisanat, tu aideras Cozy Grove à retrouver sa splendeur d'antan !

Lost Words: Beyond the Page

Dans Lost Words: Beyond the Page, interagissez avec les mots inscrits dans le journal intime d’une jeune fille pour résoudre des énigmes stimulantes, prenez part à des phases de plateforme uniques et découvrez un conte touchant se déroulant dans le monde plein de vie d’Estoria.

Stick Fight: The Game

Mesurez-vous à vos amis ou à de parfaits inconnus venus des quatre coins du monde dans un mode multijoueur de 2 à 4 joueurs en local ou en ligne, avec un système de combat basé sur la physique, 100 niveaux hautement interactifs et une multitude d'armes !

Nimbus le Trublion | Rain on Your Parade

Rain on Your Parade est un jeu humoristique où l'on incarne un nuage malicieux déterminé à gâcher la journée de tout le monde. Explore une grande variété de niveaux tout en débloquant de nouvelles capacités et mécaniques de jeu toutes plus loufoques les unes que les autres.

SaGa Frontier, le RPG classique adulé de 1998, revient avec des graphismes améliorés, des fonctionnalités supplémentaires et un nouveau personnage principal ! Incarnez un héros parmi huit à l'histoire et aux objectifs uniques dans ce jeu d'aventure/RPG. Grâce au système de scénario libre Free Scenario, vous vivez un périple qui vous est propre. Participez à des combats grandioses et utilisez le système Glimmer pour obtenir des aptitudes et exécuter des attaques combinées avec vos alliés !

Et concernant mai, là encore il y a du choix en termes d'expériences bien différentes, les deux premières pouvant d'ailleurs être téléchargées gratuitement, alors autant vous faire plaisir.

Super Bomberman R Online

Collectez des power-ups et lâchez vos bombes pour exploser vos adversaires dans Super Bomberman R Online ! Affrontez jusqu’à 64 joueurs du monde entier dans ce jeu de survie explosif ! Soyez le dernier survivant et surpassez les autres joueurs pour devenir le meilleur Bomber !

Formez une équipe et affrontez des Bandes rivales dans Knockout City. Réglez vos comptes dans des combats de ballon prisonnier épiques. Préparez-vous pour des parties intenses et délirantes dans un tout nouveau style de jeu multijoueur par équipe.

The Colonists

Vous prendrez le contrôle d'une équipe de robots construits pour simuler la civilisation humaine. Jouez à une série de missions individuelles ou construisez votre colonie sans contraintes en mode bac à sable. Explorez, recherchez, gérez. Explorez, recherchez, gérez.

Aerial_Knight's Never Yield

Survivez à un Detroit inspiré d'un Tokyo futuriste dans ce 3D runner narrant l'histoire de Wally, qui a découvert des preuves susceptibles de changer sa ville pour toujours. Explorez un monde virtuel au son stylé d'un authentique artiste de Detroit.

Very Very Valet

1 à 4 joueurs contrôlent une équipe de pantins-voituriers et doivent collaborer pour surmonter tous les obstacles qui se dresseront sur leur route. Il leur faudra travailler en équipe et faire preuve d'un certain « je-m'en-garisme » pour sauver le monde de cette terrible crise de parking ! Dans Very Very Valet, vous ne vous contentez pas de garer des voitures ; vous êtes un Voiturier de l'Extrême.

Si l'une de ces productions vous intéresse et qu'il vous faut une carte eShop, Amazon et la Fnac en proposent.