eShop : les jeux Switch de mai 2020 à ne pas rater selon Nintendo

Les mois s'enchaînent et mai touche désormais à sa fin, c'est donc en toute logique que Nintendo a diffusé sa traditionnelle vidéo présentant les titres qu'il ne fallait pas manquer sur l'eShop de la Switch ces dernières semaines. Alors, après un mois d'avril plutôt tranquille, quoi de neuf à l'horizon ?

C'est une sélection réduite de 6 jeux qui nous est proposée, tous uniquement disponible au format numérique. Si vous recherchez un gros jeu pour vous occuper, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition a lui aussi fait son apparition dans la boutique cette semaine, mais également en physique chez différents revendeurs.

Minecraft Dungeons

Battez-vous dans un tout nouveau jeu d'action-aventure inspiré par les dungeon crawlers classiques et qui se déroule dans l'univers de Minecraft ! Parcourez les donjons en solo ou avec des amis ! Jusqu'à quatre joueurs peuvent coopérer à travers des niveaux extrêmement variés remplis d'action et de trésors, le tout dans une quête épique pour sauver les villageois et triompher du terrible Arch-Illageois ! Découvrez des tas de nouvelles armes et nouveaux objets puissants qui vous aideront à vaincre les vagues impitoyables de nouvelles créatures hostiles. Battez-vous ou fuyez à travers des canyons, des marais et, bien sûr, des mines ! Tout aventurier suffisamment brave ou inconscient pour explorer ce magnifique monde de blocs devra bien se préparer. Alors, dépêchez-vous, à vos armes !

Ion Fury

Shelly Harrison, alias « Bombshell », se lance dans une quête à travers Neo-Washington pour éliminer le sinistre Dr Jadus Heskel, gourou du transhumanisme. Au fil de niveaux aussi complexes que gigantesques, truffés de secrets, elle dézingue à tour de bras la pelletée de cyborgs qui traînent leurs boulons à tous les coins de rue. Ici, pas de santé qui se régénère. Pas question de se planquer. Le mot d'ordre, c'est de bourriner à tout va. Dans sa croisade pour anéantir Heskel et son armée cybernétique, Shelly déploiera tout un arsenal d'armes, toutes équipées d'un mode de tir secondaire et de munitions spéciales.

Golf With Your Friends

Tous les coups sont permis sur ces 9 parcours de minigolf endiablés et stimulants jouables jusqu'à 12 joueurs en simultané ! Mettez des obstacles sur la route de vos amis et piégez leur balle dans du miel, gelez-la ou transformez-la en cube. Croisez le fer en mode minigolf classique, visez les pars en mode paniers et échangez les trous contre des buts en mode hockey. Arpentez le green avec style grâce à des chapeaux, des skins et des traînées à débloquer pour votre balle.

Void Bastards

Oubliez tout ce que vous savez sur les jeux de tirs à la première personne : Void Bastards vous demande de prendre les choses en main, pas seulement de pointer votre arme et de tirer. Votre mission est de faire sortir la bande de gros durs de la nébuleuse des Sargasses. Vous prenez les décisions : où aller, quoi faire et qui combattre. Et ensuite, vous devez appliquer cette stratégie face à des ennemis étranges et horribles.

Atomicrops

Vous possédez la dernière ferme des terres désolées de ce monde post-apocalyptique, héritée du testament de votre défunt grand-père quelques instants seulement avant que la campagne environnante ne soit vaporisée par une explosion nucléaire. Désormais à la tête de la seule source de nourriture de la ville et sous la menace constante de la faune mutante, vous procédez comme n’importe quel fermier digne de ce nom : Plantez. Épousez. Tuez. Atomicrops est un simulateur d’agriculture roguelite bourré d’action. Armé de votre binette, d’un arrosoir et d’une arme automatique, vous devez cultiver des cultures ultra-OGM pour nourrir la ville locale... et faire un profit important. Défendez votre terre contre les parasites mutants et les bandits qui attaquent la nuit pour ravager vos champs. Courtisez et épousez les citadins pour qu’ils se battent à vos côtés. Rassemblez des améliorations pour augmenter les rendements, les profits et la puissance. Apprivoisez la faune locale pour vous aider dans les tâches ménagères.

Lonely Mountains: Downhill

Parcourez seul avec votre VTT de magnifiques montagnes à la nature préservée. Frayez-vous un chemin à travers des forêts, des pistes étroites et des rivières sauvages. Sprintez, sautez, dérapez et évitez de vous crasher !

Pour terminer, n'hésitez pas à consulter nos impressions sur le nouveau jeu de Mojang Studios, disponible en édition standard à 19,99 € : TEST de Minecraft Dungeons : un jeu qui va à l'essentiel, sans plus