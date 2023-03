L'essentiel de l'actu VR (Semaine du 13 au 19 mars 2023) : Jeux, Actus et Bon Plans

Cette semaine, gros focus sur Meta et Pico. De nombreuses sorties étayent le catalogue des deux acteurs majeurs de l'autonome.

Breachers



Les amateurs de Rainbow Six et de réalité virtuelle seront aux anges le 13 avril prochain, car voici que Breachers, un FPS multijoueur tactique 5v5, s'apprête à débarquer sur nos Meta Quest, Pico et en PCVR :



Si vous doutez de la qualité du titre, sachez que c'est Triangle Factory, les mêmes responsables de l'excellent et indispensable Hyper Dash qui sont aux commandes de ce dernier. Les présentations étant faites, que propose ce nouveau titre ? Eh bien, en choisissant d'incarner les Enforcers ou les Revolters, vous retrouverez un FPS qui se joue tout en verticalité, avec la possibilité d'escalader les murs en vue d'infiltrer les bâtiments. En dehors de cela, vous retrouverez ce qui fait le sel des FPS multijoueurs, à savoir la coopération, l'amorçage ou le désamorçage de bombe, etc.

Petite surprise pour la version Meta Quest qui proposera un skin d'armes unique pour tous ceux qui souhaitent précommander le jeu :



Pour conclure, si tous les casques sont compatibles avec Breachers, le PSVR 2 n'apparaît pas. Rassurez-vous, le producteur Jeroen Dessaux a confirmé que l'équipe était très intéressée, mais qu'elle donnait la priorité pour l'instant au PCVR et au standalone VR. Alors, peut-être, un jour.

Fight Back

Grosse surprise pour les possesseurs de Meta Quest, voici que Fight Back vient de sortir, et il propose non pas de se battre, comme son titre peut le faire penser, mais bien de se défendre :

Sorti à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, voici la description de ce titre d'autodéfense :

Fight Back est une introduction aux techniques d'autodéfense comme réponse à la violence sexiste, il vise à enseigner les positions et les techniques pour se défendre et identifier le danger, à l'aide d'une narration remplie de métaphores. Nous avons voulu rendre FIGHT BACK VR accessible à tous, avec une difficulté croissante qui satisfera les débutantes comme les joueuses expérimentées. À chaque niveau, elles sauvent une étoile, qui leur apprennent une nouvelle technique. Une fois le boss final vaincu, les participantes découvrent la véritable identité des étoiles : de vraies combattantes de l'histoire.

Fight Back est disponible gratuitement sur la plateforme Meta Quest via l'App Lab.



Quoi de neuf sur Pico ?





Une semaine assez chargée du côté de Pico avec quasiment autant d'expériences que de véritables jeux :

A Township Tale : A Township Tale, déjà testé par nos soins sur Meta Quest, est un RPG en low-poly où il est possible de crafter tout ce que vous pouvez trouver pour reconstruire votre petit village et vous équiper, avant de pouvoir réparer les infrastructures vous permettant d'explorer le monde. Amateurs du genre, nous vous le recommandons chaudement, surtout qu'il est disponible à un prix dérisoire de 9,99 €. Drop Dead : The Cabin : Deuxième jeu et pas des moindres, Drop Dead : The Cabin, suite de l'excellent Drop Dead Dual Strike, qui a complétement changé son système de gameplay, nous sommes actuellement en train de le tester sur sa version Meta Quest 2, restez connecté pour savoir si le jeu en vaut la chandelle. Son prix affiché est de 24,99 €. Iron Guard : Iron Guard (14,99 €) est un Tower Defense, vue du dessus, très bon dans le genre, avec un système de scoring qui vous invite à recommencer et à ne plus lâcher le titre, l'essayer, c'est l'adopter : Mutrix : Mutrix est un beat Saber like, mais non pas sans saveur ! Ce free-to-play vient de sortir de l'ombre (auparavant disponible sur des réseaux pirates), malgré des musiques bien plus anecdotiques que son concurrent, le gameplay est là. Nul doute que ce titre va permettre à ceux qui hésitaient à prendre un Pico 4 en l'absence de Beat Saber de pouvoir désormais franchir le pas.

Extinction Zoo : Extinction Zoo est, comme son nom semble l'indiquer, un Zoo Tycoon-like, les amateurs de simulation et de gestion trouveront leurs marques, tandis que les autres passeront probablement leur chemin. Arthur : Passons désormais aux expériences ! A commencer par Arthur, une application qui nous propose de bavarder comme le ferait un VR chat, un Rec: room, mais aussi de travailler, à l'instar du titre qui va suivre. Immersed : Immersed (déjà disponible sur Meta Quest) propose un workrooms-like qui permet de travailler seul ou à plusieurs dans divers environnements. Il est possible bien entendu de se connecter à son PC et de faire apparaître plusieurs écrans simultanément. Cette application gratuite est plus pertinente sur Pico que sur Meta Quest qui dispose déjà d'un très bon soft en la matière. Vermillion : Autre application que nous vous recommandons, et même pour ceux n'ayant jamais peint de leur vie, Vermillion permet de peindre ce que vous voulez, voire apprendre à le faire, via des tutos YouTube. Le prix est de 19,99 €, sachez que la version PCVR permet de peindre à travers le jeu de votre choix (lire article).

