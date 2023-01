L'essentiel de l'actu VR (Semaine du 9 au 15 janvier 2023) : Jeux, App, Hardware et Bon Plans

Pour cette deuxième semaine de l'année, l'actualité VR continue de faire la une. Côté hardware, c'est toujours le HTC VIVE XR Elite qui pique la curiosité du public, tandis que du côté software, si les sorties ont été peu nombreuses, elles sont variées et surprenantes.

Quoi de neuf sur PC en VR, cette semaine ?

Les sorties sur SteamVR sont Take Care VR, un FPS à petit prix avec du zombie à tuer, et KARAKURI KENGEKI un jeu de combat avec de grosses épées à 28,99 €. Sur Viveport, pas de sorties mais des mises à jour pour First Person Tennis: The Real Tennis Simulator, Cosmodread et Phasmophobia. Sur l'Oculus Rift Store, c'est Checkers, un jeu mélant temps, espace et jeu de dames à 14,99 € qui a fait son apparition. A noter, ce titre est disponible dans l'AppLab de Meta depuis avril 2022 à 16,99 €. Vous trouverez le nom des 5 jeux offerts et des 83 titres officialisés pour la sortie du HTC VIVE XR Elite dans notre article dédié ici.

Quoi de neuf sur Pico Store ?

Le catalogue du Pico Store accueille deux jeux de plus et ce sont Cave Digger 2 et 1976: Back to Midway. Le premier est un classique retravaillé à la sauce VR et ne mérite, malheureusement, pas trop de s'y attarder tandis que le second est un shoot'em up vertical apparenté au grand classique 1941. Un must have pour qui aime le genre.

Et dans le Meta Quest Store ?

Comme chaque semaine, vous trouverez la liste complète des mises à jour sur notre article dédié Meta Quest Store, sorties de la semaine. Si MLK: Now is the Time (Martin Luther King) est une excellente expérience gratuite, elle est en anglais ce qui va limiter son intérêt qu'à ceux qui parle cette langue. Pour GRID (29,99 €), c'est plus compliqué tant ce portage souffle le meilleur comme le pire. Il offre un contenu identique, ou presque, à la version originale sur PC et consoles mais un graphisme au niveau de la PlayStation 2, voire moins. Vous trouverez ici nos premières impressions captées lors de notre LIVE YouTube ici en attendant notre test complet final..

Portage du moteur 3D Razer



La team Beef, connu pour le portage de vieux jeux en réalité virtuelle (Doom 3, Return to Castle Wolfenstein, Quake III Arena...) revient à la charge en annonçant sa nouvelle réussite, le portage du moteur Razer, qui équipait à l'époque nos Duke Nukem 3D et autres Shadow Warrior. L'occasion parfaite pour s'y replonger. Le jeu n'est pas encore officiellement sorti, il faudra encore un peu de patience avant de pouvoir en profiter.

