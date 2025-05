Europa Universalis V : Paradox dévoile son nouveau jeu de grande stratégie

Paradox Interactive nous avait donné rendez-vous aujourd'hui pour suivre un livestream consacré au Project Caesar, un jeu de grande stratégique développé par son studio Paradox Tinto et produit par Johan Andersson. C'est donc un peu sans surprise, mais avec beaucoup de plaisir quand même, que nous découvrons aujourd'hui Europa Universalis V :

Europa Universalis V sera donc un jeu de grande stratégie qui nous permettra de gérer tout un tas d'éléments au cours de cinq siècles d'histoire, voici une présentation complète du jeu de Paradox Tinto :

Près de cinq siècles d'histoire se déroulent dans Europa Universalis V, la dernière version de l'un des plus grands jeux de stratégie. Guidez l'une des centaines de nations et sociétés dans cette simulation du monde vivant d'une complexité unique.

Europa Universalis V s'appuie sur le concept central de la franchise : développer et faire avancer des nations d'un monde historique très recherché, avec une diplomatie plus élaborée, un modèle économique plus sophistiqué, un système militaire revisité et une plus grande dimension logistique qui mettra même les adeptes de jeux de stratégie à l'épreuve.

Observez l'histoire se dérouler



sur la terre de votre choix. Des centaines de nations sont sous vos ordres et vous guidez le destin de millions de personnes à travers la fin du Moyen Âge jusqu'à l'Âge de révolution. DÉCIDEZ du chemin emprunté par votre nation. Des événements et situations historiques vous attendent alors que vous tracez une voie unique à travers une nouvelle histoire basée sur vos décisions. Vivez la guerre de Cent Ans, la Réforme protestante, la chute des anciennes dynasties et la naissance des nouvelles.

du chemin emprunté par votre nation. Des événements et situations historiques vous attendent alors que vous tracez une voie unique à travers une nouvelle histoire basée sur vos décisions. Vivez la guerre de Cent Ans, la Réforme protestante, la chute des anciennes dynasties et la naissance des nouvelles. EXPLOREZ des histoires alternatives tout en façonnant le monde selon vos ambitions. Et si l'Angleterre était parvenue à affirmer ses revendications continentales ? Et si la Chine avait acquis un empire outre-mer et que la suprématie mongole avait perduré en Russie ?

Montrez que vous dirigez avec courage



la paix dans un royaume divisé. Gardez les factions de votre nation sur la bonne voie tandis que des États tentent de les contrôler. Donnez des privilèges à un groupe de citoyens tout en limitant le pouvoir d'un autre pour maîtriser votre peuple. NÉGOCIEZ une paix fragile. Usez de diplomatie pour établir votre dynastie à travers les royaumes ou fondez une alliance invincible. Mais les amitiés ne durent pas, contrairement aux intérêts : utilisez judicieusement vos ambassadeurs. Demandez des faveurs à vos amis, menacez vos ennemis et surveillez tout le monde.

une paix fragile. Usez de diplomatie pour établir votre dynastie à travers les royaumes ou fondez une alliance invincible. Mais les amitiés ne durent pas, contrairement aux intérêts : utilisez judicieusement vos ambassadeurs. Demandez des faveurs à vos amis, menacez vos ennemis et surveillez tout le monde. PARTEZ À LA CONQUÊTE de nouvelles terres pour élargir vos frontières. Déclarez la guerre à ceux qui vont à l'encontre de vos ambitions dans le tout nouveau système militaire d'Europa Universalis. Commencez à l'époque des levées et des mercenaires, et, grâce au développement social, passez aux vastes armées et aux forteresses impénétrables. Choisissez de talentueux commandants pour diriger les forces terrestres et navales.

Développez votre société

une infrastructure économique puissante avec le système commercial le plus détaillé encore jamais vu dans un jeu Europa Universalis. Des dizaines de biens et de cultures peuvent être produits et échangés sur une carte remplie de nouvelles richesses. Investissez pour nourrir votre population grandissante ou vendez votre surplus à des sociétés moins riches. FAÇONNEZ votre société pour connaître un moment historique. Choisissez vos valeurs sociétales, de nouvelles options étant disponibles selon votre avancée dans les ères. Centralisez le pouvoir à la cour ou partagez-le avec vos nobles. Menez une politique religieuse de tolérance ou condamnez les hérétiques. Privilégiez les grandes armées ou une élite de soldats qualifiés.

votre société pour connaître un moment historique. Choisissez vos valeurs sociétales, de nouvelles options étant disponibles selon votre avancée dans les ères. Centralisez le pouvoir à la cour ou partagez-le avec vos nobles. Menez une politique religieuse de tolérance ou condamnez les hérétiques. Privilégiez les grandes armées ou une élite de soldats qualifiés. GOUVERNEZ une nation aux multiples cultures et confessions dans une simulation détaillée du passé. Pour la première fois dans Europa Universalis, les populations sont représentées en détail sur la carte, et les provinces peuvent être divisées par religion ou culture. Vos décisions détermineront le sort des populations sous vos ordres.

Ayez de l'ambition