Epic Games Store : Orwell: Keeping an Eye on You et Europa Universalis IV gratuits cette semaine, des jeux avec de la magie noire et des dodos offerts ensuite

Et c'est reparti pour une double dose de jeux gratuits sur l'Epic Games Store. Comme annoncé, nous avons droit de récupérer cette semaine le déjà offert par le passé Europa Universalis IV, mais aussi l'inédit et original jeu d'espionnage d'Osmotic Studios qu'est Orwell: Keeping an Eye on You.

Vous avez jusqu'au 17 août pour les débloquer via les liens ci-dessous et les conserver définitivement.

Europa Universalis IV Paradox Development Studio est de retour avec le quatrième opus du titre primé Europa Universalis. Europa Universalis IV vous place aux commandes d'une puissance à guider au fil du temps afin d'en faire un véritable empire et de dominer le monde. Gouvernez votre nation à travers les siècles avec une liberté, une profondeur et une fidélité historiques inégalées. Exploration, commerce, guerre et diplomatie sont au cœur de ce titre aux dimensions épiques doté d'une riche intensité stratégique et tactique. Orwell: Keeping an Eye on You Espionnez le quotidien des citoyens pour trouver les responsables d'une série d'attaques terroristes. Vous avez accès à toutes les informations publiées sur Internet, aux communications personnelles, aux fichiers privés... Mais attention, les informations que vous fournirez auront des conséquences... Orwell est un nouveau programme de sécurité gouvernemental capable de surveiller l'activité numérique de chaque personne au sein de la Nation. Il peut épier toute forme de communication personnelle et accéder à n'importe quel ordinateur. Afin de préserver la vie privée des citoyens, des chercheurs humains examinent les données collectées par Orwell. Ils sélectionnent ensuite les informations à transmettre aux forces de sécurité, et celles à rejeter. Vous avez été sélectionné parmi des milliers de candidats pour devenir le tout premier chercheur d'Orwell. Et lorsqu'une attaque terroriste frappe Bonton, la capitale de la Nation, Orwell et vous êtes immédiatement mis à l'épreuve. En commençant par un unique suspect, vous aiderez les forces de sécurité à établir un profil et à élaborer un réseau de coupables potentiels. Mais ces gens sont-ils réellement des terroristes ? Qu'est-ce que les informations que vous révélez à Orwell disent d'eux ? Et si vous appreniez des choses que même leurs proches ignorent ? Quel est le véritable prix à payer pour garantir la sécurité de la Nation ?

La semaine prochaine, nous aurons encore droit à une double ration, avec l'offre du jeu de rôle et d'aventure occulte Black Book, et du jeu entre plateforme rétro et casse-tête Dodo Peak.