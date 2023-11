Exoprimal : du lourd en vue avec la collaboration Monster Hunter, le contenu des prochaines saisons se dévoile

C'est en juillet dernier que Capcom lançait Exoprimal sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, un jeu multijoueur nous faisant dézinguer des dinosaures aux commandes d'exosquelettes divers et variés. Lors de sa sortie, une feuille de route jusqu'en janvier 2024 avait été dévoilée, nous teasant une collaboration Monster Hunter pour la Saison 3. Le live de l'éditeur au Tokyo Game Show 2023 nous en avait montré légèrement plus, mais ce n'est qu'à présent que ce cross-over plutôt logique est détaillé et daté, bande-annonce et visuels à l'appui pour exciter les joueurs, alors même que la Saison 2 lancée le 18 octobre dernier suit son cours avec du contenu Street Fighter 6.

Au menu de cette rencontre entre les deux univers attendue le 18 janvier 2024, nous pourrons prendre part à une mission épique culminant sur un affrontement à 10 joueurs face à un Rathalos et des skins d'exosquelette seront disponibles, même s'il faudra peut être payer pour certains.

Skin d'Exosquelette Rathalos (pour Murasame)

Skin d'Exosquelette Kirin (pour Skywave)

Skin d'Exosquelette Nergigante (pour Barrage)

Skin d'Exosquelette Rajang (pour Roadblock)

La Saison 3 ajoutera également le boss Néo Triceratops, quatre variantes Bêta d'exosquelette, la carte Jungle, ainsi que des outils et modules supplémentaires, entre autres. Une Saison 4 est d'ores et déjà prévue à une date indéterminée et inclura un mode de défi coopératif à 10 joueurs baptisé Time Loop Rebellion / Rébellion de la boucle temporelle, et une option de Match personnalisé qui permettra d'envoyer des invitations à nos amis, peu importe la plateforme sur laquelle ils jouent pour s'amuser ensemble.

Capcom nous fait également savoir qu'Exoprimal est en promotion sur Xbox et PC (Steam). Pour le moment, seule la boutique de Microsoft l'affiche à prix réduit, permettant de l'obtenir pour 38,99 € au lieu de 59,99 €. Chez Gamesplanet, il est proposé à 53,99 €, tandis que la version PS5 est vendue temporairement 40,30€ sur Amazon.