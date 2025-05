F1 25 détaille sa collaboration avec APXGP et le film F1

Dans les quelques jours, les joueurs ont rendez-vous sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S pour découvrir F1 25, le prochain jeu de course de Codemasters et Electronic Arts. Mais, en plus de la saison 2025 qui bat son plein et qui se poursuivra ce week-end à Imola, les amateurs de Formule 1 vont pouvoir se rendre au cinéma le 25 juin prochain pour découvrir F1, un film avec Brad Pitt et réalisé par Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick).

Dans ce long-métrage qui promet des sensations fortes, nous suivrons Sonny Hayes, ancien pilote de F1 de retour dans la compétition chez l'écurie fictive APXGP, aux côtés du jeune Joshua Pearce (Damson Idris). Bien évidemment, la F1 met le paquet sur la promotion de ce film et cela passe par une collaboration avec EA SPORTS et son jeu vidéo. Les joueurs de F1 25 auront accès à six scénarios inspirés du film (à partir du 30 juin), avec notamment une introduction à Silverstone. Il faudra cependant acheter l'Édition emblématique pour avoir accès à tout le contenu, à savoir des week-ends de course à Monza, Zandvoort, Mexico, Spa-Francorchamps et Abu Dhabi pour terminer en beauté.

EA SPORTS rappelle au passage que son logo sera présent dans le film, sur la monoplace et les combinaisons des pilotes d'APXGP. En attendant tout cela, nous avons droit à une petite bande-annonce avec le titre Drive d'Ed Sheeran, F1 The Album inclura des chansons de Rosé (Blackpink), Madison Beer, Myke Towers, Chris Stapleton ou encore Tate McRae, mais pas Super Max! des Pitstop Boys ou Lando Norris de Carte Blanq, une vraie faute de goût... Une nouvelle bande-annonce du film F1 a été dévoilée récemment, elle est à admirer juste ici :

La date de sortie de F1 25 est fixée au 30 mai prochain sur PC, mais aussi sur PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez précommander l'Édition emblématique contre 79,99 € sur Amazon pour y jouer avec trois jours d'avance et avoir accès à tout le contenu APXGP.

