Fairgames : après Jade Raymond, encore un gros départ chez Haven Studios

Jade Raymond a fondé Haven Studios, racheté par Sony et qui développe actuellement Fairgames, un jeu de braquage multijoueur live service. Un titre qui se fait attendre depuis plusieurs années maintenant, mais voilà que Jade Raymond a quitté Haven Studios en début d'année, laissant la direction du studio canadien à Marie-Eve Danis et Pierre-François Sapinski.

Un gros départ chez Haven Studios et Fairgames





De son côté, Fairgames reste discret, mais une information très intéressante - et peu rassurante pour le jeu - vient de faire surface. Daniel Drapeau, réalisateur de Fairgames, a quitté Haven Studios pour rejoindre Warner Bros. Games Montréal, où il sera directeur créatif. Pour l'instant, difficile de savoir qui a repris les rênes du développement de Fairgames.

Sony ne lâche pas les live services





Le mois dernier, Sony avouait avoir du mal à trouver la bonne formule pour ses jeux live service. Concord a été abandonné après quelques jours seulement, Marathon a été repoussé à 2026 et, même si cela n'est pas encore officiel, la sortie de Fairgames aurait été décalée à l'année prochaine. Pour autant, ses quelques réussites (Helldivers 2, Grand Turismo 7, Destiny 2, MLB The Show, etc.) représentaient 40 % de ses revenus first party au dernier trimestre. Autant dire que Sony va continuer de pousser pour avoir davantage de jeux live service à l'avenir.

Il va donc falloir encore patienter avant d'avoir des nouvelles de Fairgames. En attendant, Helldivers 2 est disponible à 39,99 € chez Leclerc.