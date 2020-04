Fairy Tail : des personnages non jouables s'inviteront dans notre équipe, quatre d'entre eux dévoilés

Jusqu'à présent, la plupart des annonces liées au RPG Fairy Tail développé par Gust tenaient surtout de la révélation de personnages jouables au sein de notre équipe au fil de l'aventure. Le casting promet d'être varié et a récemment été complété par Gildarts, un allié de poids si les vagues rapports de force de l'œuvre d'Hiro Mashima sont respectés. D'autres figures plus ou moins charismatiques viendront rejoindre nos rangs, mais pas de la même manière.

En effet, comme nous l'apprend le toujours très bien renseigné ryokutya2089, le prochain numéro de Famitsu introduit quatre personnages non jouables, qui serviront d'invités temporaires dans notre formation au fil du scénario et attaqueront donc automatiquement les ennemis. Les heureux élus sont Ultia, Leon (membre de Lamia Scale et lui aussi ancien élève d'Oul comme Grey), Frea Corona (membre de Raven Tail à la chevelure enflammée) et Minerva. Koch Media et Koei Tecmo communiqueront sans doute à leur sujet dans les prochains jours, avec quelques visuels à la clé.

La date de sortie de Fairy Tail est pour rappel fixée au 25 juin sur PS4, Switch et PC suite à un report dans le but d'améliorer sa qualité globale.

