Fallout 4 Anniversary Edition, version Switch 2, New Vegas en collector, voici les annonces du Fallout Day 2025

Nous avions rendez-vous hier soir pour assister au Fallout Day 2025, un évènement annuel organisé par Bethesda pour évoquer l'avenir de sa franchise de jeux post-apocalyptiques. Généralement, les grosses annonces sont maigres, mais cette édition 2025 nous a réservé quelques bonnes surprises. Cependant, pas de révélation de jeu inédit ou même d'informations concrètes sur Fallout 5, toujours en développement.

Fallout 4 : Anniversary Edition annoncé, même sur Switch 2 !





Bethesda a dévoilé Fallout 4 : Anniversary Edition, une nouvelle édition du dernier jeu majeur de la franchise qui comprendra les six extensions (Automatron, Far Harbor, Nuka-World, Wasteland Workshop, Contraptions Workshop et Vault-Tec Workshop), ainsi que plus de 150 objets du Creation Club. La date de sortie de Fallout 4 : Anniversary Edition est fixée au 10 novembre 2025 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, mais Bethesda avait une autre surprise pour les joueurs : Fallout 4 : Anniversary Edition sortira également sur Nintendo Switch 2, en 2026 !

Fallout : New Vegas de retour avec un gros bundle collector





Un autre vieux jeu a également refait parler de lui hier soir, et pas n'importe lequel : Fallout : New Vegas ! Le titre culte d'Obsidian Entertainment va avoir droit à son 15th Anniversary Bundle, et son contenu devrait ravir les fans :

Fallout: New Vegas Ultimate Edition : inclut le jeu complet (code numérique PC), ainsi que six extensions officielles : Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues, Lonesome Road, pack d'armes Courier's Stash et pack d'armes Gun Runner's Arsenal.

: inclut le jeu complet (code numérique PC), ainsi que six extensions officielles : Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues, Lonesome Road, pack d'armes Courier's Stash et pack d'armes Gun Runner's Arsenal. Statue de Victor (20 cm, PVC) : retrouvez Victor le Sécuritron, votre guide et ami mécano. Cette statue solide est prête à rouler, comme à vos premiers jours à Goodsprings.

(20 cm, PVC) : retrouvez Victor le Sécuritron, votre guide et ami mécano. Cette statue solide est prête à rouler, comme à vos premiers jours à Goodsprings. Cartes d'évaluation du Dr. Mitchell : vous vous souvenez de vos premiers pas dans le Mojave ? Ces cartes sont un véritable témoin de l'histoire de New Vegas, issues tout droit de la clinique du Dr Mitchell.

: vous vous souvenez de vos premiers pas dans le Mojave ? Ces cartes sont un véritable témoin de l'histoire de New Vegas, issues tout droit de la clinique du Dr Mitchell. Pin's émaillé Vault Boy : Vault Boy pipe les dés en votre faveur, jetons de poker en main et sourire confiant aux lèvres : la chance est de votre côté.

: Vault Boy pipe les dés en votre faveur, jetons de poker en main et sourire confiant aux lèvres : la chance est de votre côté. Écusson Mojave Express : brodé, thermocollant et plein de charme post-apocalyptique. Portez-le fièrement, Courrier.

: brodé, thermocollant et plein de charme post-apocalyptique. Portez-le fièrement, Courrier. Écusson de reconnaissance de la RNC : montrez votre allégeance à la fine fleur de la République de Nouvelle Californie avec cet insigne détaillé.

: montrez votre allégeance à la fine fleur de la République de Nouvelle Californie avec cet insigne détaillé. Boîte collector grand format : une boîte d'exposition rétro conçue exclusivement pour ce lot d'anniversaire, idéale pour afficher votre amour du Mojave.

Fallout : New Vegas - 15th Anniversary Bundle sera lancé en juin 2026, mais les précommandes sont déjà ouvertes sur la boutique officielle de Bethesda, contre 159,99 €.

La Goule arrive dans Fallout 76 : Sources ardentes





Bien évidemment, Bethesda n'a pas oublié Fallout 76, son jeu multijoueur. Le studio a détaillé l'extension Sources ardentes, qui sortira en fin d'année. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette future mise à jour :

Enfilez votre cache-poussière, aiguisez vos éperons et vérifiez que votre gourde est bien remplie : Fallout 76 met le cap sur les terres arides des Sources ardentes, une mise à jour de contenu majeure et gratuite pour tous les joueurs, disponible le 2 décembre ! Avec l'une des plus vastes expansions de carte jamais créées pour Fallout 76, Sources ardentes ouvre la voie aux joueurs vers un Ohio post-nucléaire. Parcourez ses gorges périlleuses, découvrez de nouveaux personnages et quêtes et accomplissez des missions de chasse à la prime pour la Goule , tout droit venue de la série Fallout ! Bienvenue dans l'État torride du Pavier



En repoussant les limites de la vaste région des Appalaches, les joueurs exploreront les vestiges calcinés de l'Ohio, ravagé par la Grande Guerre et désormais connu sous le nom des Sources ardentes. "L'Ohio est un désert brûlé maintenant", explique Jonathan Rush , Creative Director. "Les Sources ardentes n'ont jamais vraiment été explorées dans les précédents jeux Fallout, c'est donc un tout nouveau territoire pour nous." À mesure que les joueurs exploreront les Sources ardentes, ils en apprendront davantage sur l'histoire de la région et la manière dont elle s'intègre à l'univers post-nucléaire de Fallout. Mais vous n'êtes pas là que pour faire du tourisme. Derrière la chaleur écrasante et les terres dévastées, les Sources ardentes regorgent de menaces connues et inédites, des écorcheurs d'une nouvelle espèce particulièrement vicieuse jusqu'au Roi de la Rouille, un seigneur de guerre super mutant qui règne sur la région d'une main de fer (et qui est également un grand amateur de combats d'arène). Faites la connaissance de la Goule et traquez des primes



Les déserts dévastés des Sources ardentes attirent toutes sortes de malfrats, une véritable aubaine pour tous ceux qui veulent se lancer dans le juteux métier de chasseur de primes ! Cette mise à jour introduit les missions de chasse à la prime dans Fallout 76, permettant aux joueurs d'accepter une série de contrats pour traquer les criminels les plus recherchés des Appalaches. Et pour vous mettre dans l'ambiance, vous pourrez compter sur nulle autre que la Goule, le pistolero mystérieux et redoutable de la série Fallout (doublé par Walton Goggins en personne !), pour vous accompagner dans cette nouvelle aventure. Vous le croiserez à Villétape, une ville animée située au cœur des Sources ardentes. Les plus courageux (et ceux qui ont la gâchette la plus facile) pourront accepter les missions de chasse à la prime de la Goule et garder la récompense pour eux. Et si vos talents l'impressionnent, il pourrait bien vous confier de nouvelles cibles à traquer ! "C'est un système très amusant", explique Jonathan Rush. "Les chasses à la prime vont emmener les joueurs dans toutes les Sources ardentes", avant d'ajouter que les nouveaux joueurs qui sortent de l'abri 76 pourront également rencontrer la Goule et découvrir la région. "Il sera là, devant la porte, prêt à accueillir les nouveaux aventuriers… et sans doute à les insulter." Nouveaux endroits, visages connus



Que vous soyez un résident d'abri vétéran, un nouveau venu dans les Appalaches de Fallout 76 ou que vous découvriez la licence Fallout pour la première fois, il y en aura pour tous les goûts dans la mise à jour Sources ardentes. "Lorsque la première saison de la série Fallout est sortie, nous avons vu arriver énormément de nouveaux joueurs dans les Appalaches", raconte Rush. "Si vous débutez dans Fallout 76, surtout avec la sortie de la deuxième saison, vous allez passer un excellent moment. C'est le meilleur moment pour partir à l'aventure avec vos amis dans les Terres désolées." "Tous les personnages, les environnements, ils ont tout recréé dans la série sur la base de ce que nous avons créé dans le jeu", ajoute Bill LaCoste, Production Director. "Vous retrouvez la même expérience dans le développement des personnages, les combats, l'humour… l'essence même de Fallout se retrouve à la fois dans la série et les jeux." Sources ardentes sort le 2 décembre. Cette mise à jour gratuite sera disponible pour tous les joueurs de Fallout 76.

Enfin, du côté du jeu free-to-play Fallout Shelter, eh bien Bethesda a quelques cadeaux pour les joueurs. En se connectant avant la fin de la semaine, les fans pourront obtenir 10 Nuka-Colas, trois Lunchboxes et une Cage de transport. Fallout Shelter célèbre ses 10 ans et nous avons même une infographie avec de gros chiffres :

Vous pouvez retrouver Fallout - Saison 1 en Blu-ray 4K UHD avec un steelbook en édition limitée à 39,99 € chez Leclerc.