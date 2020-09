Fallout 76 : le contenu de la Saison 2, L'As de l'Armure, en détail et en images

Fallout 76 se réinvente cette année avec son nouveau système de Saisons, qui vient nous proposer de débloquer du contenu cosmétique et des décorations en prime des ajouts traditionnels. La Saison 1, appelée La Course Légendaire, avait ainsi été lancée avec le Patch 20 en juin dernier. Et si une Mise à jour 21 est bien passée par là depuis, il se prépare pour sa Saison 2, nommée L'As de l'Armure, prévue pour très bientôt.

Elle sera proposée en même temps que le Patch 22 le 15 septembre, qui comprendra aussi le contenu Terres Désolées pour Tous, des opérations quotidiennes et des aptitudes légendaires inédites. Les éléments cosmétiques seront placés sous le signe du jeu, au sens large, avec des armures assistées d'As de l'Armure, des armures Vipère Rouge, des apparences d'armes, un bâtiment de serre, ou encore un stand de tir et un baby-foot. Cette Saison 2 sera aussi l'occasion de faire quelques ajustements, avec des défis quotidiens qui reviendront pour donner plus de chances aux joueurs de les compléter, ou du contenu de la Saison 1 qui va revenir pour permettre à certains de le récupérer.

À part ça, vous pouvez profiter d'un évènement Double S.C.O.R.E. et des deux derniers défis Fortifier ATLAS ces prochains jours.

PRÉSENTATION DU TABLEAU DE S.C.O.R.E. L'AS DE L'ARMURE

Le début de la Saison 2 marquera l'arrivée d'un nouveau tableau de S.C.O.R.E. L'As de l'armure dans Fallout 76. Rejoignez l'As de l'armure et la Patrouille Puissance dans leur marche pour la liberté contre l'horrible Subjugateur et ses sbires de la Vipère Rouge. Aidez à mener l'assaut contre les tyranniques Vipères et battez-vous pour la liberté en grimpant dans le classement pendant les 10 semaines à venir. Chaque rang que vous atteignez vous donne accès à de nouvelles récompenses, comme des éléments cosmétiques, des objets de C.A.M.P, de la monnaie en jeu, des packs de cartes d'aptitude et bien d'autres choses. Mais avant de regarder ces récompenses de plus près, nous aimerions parler de quelques changements que nous apportons avec la Saison 2.

AJUSTEMENTS POUR LA SAISON 2

Cette saison, nous procédons à quelques ajustements que vous devriez sans doute connaître avant de rejoindre la lutte contre les Vipères Rouges. Tout d'abord, la montée au classement sera disponible à l'achat immédiatement : ceux qui souhaitent grimper dans les rangs en utilisant des atomes peuvent le faire le jour même du lancement de la saison. Ensuite, nous ajoutons un certain nombre de récompenses de la saison dernière, comme les boîtes à sandwich, le convertisseur de munitions et le poulailler, entre autres, aux marchands de lingots d'or. Cela donnera aux joueurs qui ont raté ces objets lors de la Saison 1 l'occasion de les récupérer.

En dehors de ça, nous implémentons de nouveaux contenus quotidiens et hebdomadaires, tels que des défis à thème dans les opérations quotidiennes, pour vous proposer plus de variété chaque jour pendant toute votre progression dans la saison. Nous avons également lu les retours de joueurs qui n'ont pas tout le temps qu'ils souhaiteraient pour jouer chaque jour. Par conséquent, nous prévoyons d'ajouter plus de défis hebdomadaires afin que vous ayez plus de flexibilité pour les accomplir à votre rythme. Enfin, les évènements Double S.C.O.R.E. vont aussi faire leur retour ! Il y aura plusieurs évènements Double S.C.O.R.E. pendant cette saison, et chacun d'entre eux vous offrira la possibilité temporaire de rafler deux fois plus de S.C.O.R.E. pendant vos défis quotidiens

UNE HORDE DE NOUVELLES RÉCOMPENSES

Tout comme pour The Legendary Run, il y aura 100 rangs à atteindre dans cette deuxième saison, chacun comportant une récompense différente à récupérer. Cette fois-ci, nous ajoutons une foule de nouveaux éléments cosmétiques, notamment des armures assistées d'as de l'armure, des armures Vipère Rouge, des apparences d'armes, un bâtiment de serre pour ceux qui ont la main verte, et même des activités pour les visiteurs de votre C.A.M.P, comme la table de baby-foot et le stand de tir d'as de l'armure. Voici un aperçu de quelques-uns de ces objets à récupérer :

De plus, des monnaies en jeu, comme les atomes, la ferraille, les lingots d'or et les capsules, reviennent aussi comme récompenses de nouveau rang. Les packs de cartes d'aptitude seront aussi bien utiles à ceux d'entre vous qui prévoient d'équiper et d'améliorer des aptitudes légendaires après l'arrivée de la mise à jour 22. Nous testons même de nouvelles récompenses de rang, comme le Nukabomb mature et les cartes d'accès nucléaires.

Rendez-vous sur la page des saisons sur Fallout.com pour plus d'informations sur la saison en approche, ainsi qu'une vision plus approfondie de toutes les récompenses de rang qui vous attendent.

OBTENEZ LE DOUBLE DE S.C.O.R.E. TOUTE LA SEMAINE !

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, The Legendary Run se terminera mardi 8 septembre à 18 h (heure de Paris). Si vous êtes toujours en course pour la ligne d'arrivée, il est temps de passer en hypervitesse pour prendre la tête dans cette dernière ligne droite contre le Dr Zorbo. Pour booster vos réacteurs, nous entamons une semaine d'évènement Double S.C.O.R.E. Jusqu'à la fin de la saison, mardi prochain, vous pourrez grimper les échelons à la vitesse de la lumière en gagnant deux fois plus de S.C.O.R.E. à chaque défi quotidien ou hebdomadaire terminé. Nous espérons que vous vous éclaterez ce week-end et que vous irez aussi haut que possible dans les classements avec l'évènement Double S.C.O.R.E.

DATES DE L’ÉVÈNEMENT DOUBLE S.C.O.R.E.

Début : 1er septembre à 18 h (heure de Paris)



Fin : 8 septembre à 18 h (heure de Paris)

ATLAS A BESOIN DE CUIR ET DE VERRE

La dernière semaine du défi Fortifier ATLAS commence aujourd'hui et Russell Dorsey a encore besoin de votre aide pour amasser autant de cuir et de verre que possible dans les prochains jours. Si la communauté parvient à fournir assez de ressources, tout le monde débloquera les deux dernières récompenses du défi : un évènement de promotion légendaire à moitié prix chez la Pourvoyeuse Murmrgh et une deuxième tournée de l'évènement saisonnier Semaine de la viande. Voici les dates de collecte des deux derniers objectifs.