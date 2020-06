Fallout 76 : la Saison 1 officiellement lancée avec le Patch 20

Suite au lancement plus tôt cette année de l'extension Wastelanders, Fallout 76 va désormais évoluer avec un système de saisons calqué sur la tendance actuelle, et ça commence dès maintenant. En effet, la Saison 1 baptisée La Course Légendaire a été lancée en même temps que l'application du Patch 20 sur les serveurs, direction l'espace avec un thème de jeux de plateau.

Vous pouvez retrouver en pages suivantes le détail des nouveautés et des correctifs effectués, mais les grandes lignes sont résumées ci-dessous.

POINTS FORTS DE LA MISE À JOUR 20 Saisons 76 - Gagnez du S.C.O.R.E. pour grimper dans les rangs et remporter une tonne de nouvelles récompenses astronomiques avec notre tout nouveau système de progression qui remanie drastiquement les défis.

- Gagnez du S.C.O.R.E. pour grimper dans les rangs et remporter une tonne de nouvelles récompenses astronomiques avec notre tout nouveau système de progression qui remanie drastiquement les défis. La Course légendaire - Notre première Saison de 10 semaines commence aujourd'hui ! Faites la course contre le maléfique Dr Zorbo à travers toute la galaxie pour débloquer des éléments cosmétiques uniques, des monnaies en jeu et bien plus !

- Notre première Saison de 10 semaines commence aujourd'hui ! Faites la course contre le maléfique Dr Zorbo à travers toute la galaxie pour débloquer des éléments cosmétiques uniques, des monnaies en jeu et bien plus ! Équipes publiques - Utilisez le menu Social pour facilement trouver, rejoindre ou former une équipe publique. Ces groupes rassemblent les joueurs sous un même objectif et leur offrent des bonus thématiques en jeu.

Si vous êtes sur PC, il ne vous faudra télécharger que 4 Go (Bethesda.net) ou 4,3 Go (Steam), tandis que les consoles sont plus gourmandes, avec 11,2 Go sur PS4 et 11,6 Go sur Xbox One. Et si jamais l'arrivée de ce système de simili Battle Pass vous donne envie de vous mettre à Fallout 76, il peut être trouvé à 16,90 € sur la console de Sony chez Amazon. Sinon, vous pouvez toujours allez voir du côté de Super Smash Bros. Ultimate, qui a accueilli le Vault Boy en tant que costume Mii en début de journée, un sacré cross-over !