Fallout 76 jouable gratuitement cette semaine, avec de l'XP doublée, des promos et un essai de l'abonnement Fallout 1st

Fallout 76 a encore bien changé cette année, alors Bethesda veut en profiter pour rameuter de nouveaux survivants dans les Wastelands. À l'occasion du Bombs Drop Day du 23 octobre, qui célèbre le jour fictif où tous les malheureux évènements de la saga ont commencé, Bethesda organise une semaine de festivité autour de son aventure en ligne. Déjà, un essai gratuit est accessible jusqu'au 26 octobre pour tout le monde, sans restriction autre qu'avoir un abonnement Xbox Live Gold sur Xbox One, afin de découvrir le jeu et sa nouvelle difficulté dynamique introduite avec Terres Désolées pour Tous.

Sur cette période, le Double XP et le Double S.C.O.R.E. seront activés et vous pourrez bénéficier de -25 % sur les armes et armures légendaires chez la Pourvoyeuse, histoire de permettre aux vétérans de progresser et aux néophytes de soigner leur entrée. De plus, un objet appelé 1st Limited Preview est accessible cette semaine dans la Boutique Automatique, et permet de débloquer un aperçu temporaire des avantages de l'abonnement Fallout 1st. La Boîte à Recylage et la Tente de Survie seront ainsi en votre possession jusqu'à lundi.

Si vous voulez poursuivre l'aventure, Fallout 76 est en promotion à 15,99 € en édition standard ou 35,99 € en Wastelanders Deluxe Edition jusqu'au 27 octobre inclus sur toutes les plateformes numériques, alors que les bundles Raiders et Settlers sont en promotion à -40 % sur PC et Xbox One. Les packs d'Atomes sont aussi affichés avec des réductions de 20 à 35 % jusqu'à cette date. La version physique est sinon disponible à partir de 15,00 € sur Amazon.fr.