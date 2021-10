Far Cry 6 : les notes de la presse française

D’ici quelques heures, Far Cry 6 va s’inviter sur les machines de Sony Interactive Entertainment, de Microsoft et sur PC. Après la presse anglophone, nous nous attardons sur les retours de nos confrères frenchy. Comme vous pouvez le constater, les notes sont correctes/bonnes dans l’ensemble…

Pour JeuxVideo.com, « Far Cry 6 est une aventure réussie, chaude et dans la veine des précédents épisodes », pour Gameblog, nous avons là « un bon cru, même s’il reste loin de révolutionner la série », pour Millenium, « les décors de l'île de Yara sont dépaysants et l'histoire autour d'Antón Castillo est plutôt prenante » et pour JeuxVideo.fr, « Far Cry 6 fait du Far Cry ».

Rappelons que la date de sortie de Far Cry 6 est fixée au 7 octobre 2021 et que nos impressions sont disponibles à la fin de cet article.

Retrouvez Far Cry 6 sur Amazon à partir de 59,99 €.