Far Cry 6 : les notes de la presse anglophone

Ubisoft sera de retour dans quelques heures avec Far Cry 6, qui nous emmènera faire la révolution sur l'île de Yara pour affronter un dictateur. Un titre évidemment attendu par de nombreux joueurs, d'autres hésitent, et la presse anglophone livre son verdict en attendant le lancement du jeu.

Les avis sont positifs, allant de bonnes aux excellentes notes. Far Cry 6 est une réussite, le contenu est énorme, l'essence de la franchise est là, des nouveautés comme les amigos sont plaisantes et Giancarlo Esposito est toujours aussi talentueux dans son rôle d'Antón Castillo. Mais le titre souffre de quelques écueils comme un scénario prévisible et des mécaniques qui demandent de passer beaucoup de temps dans les menus.

La date de sortie de Far Cry 6 est fixée au 7 octobre 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, vous pouvez l'acheter à 59,99 € sur Amazon.