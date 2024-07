Fatal Fury: City of the Wolves, un flic bien musclé vient faire régner la loi à South Town

À l'occasion de l'EVO 2024, SNK a d'ores et déjà effectué plusieurs annonces pour ses jeux de combat, à commencer par celle du retour de SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS. Nous avons également eu des nouvelles de Fatal Fury: City of the Wolves, son prochain projet majeur qui avait été concrètement introduit l'été dernier lors de la précédente édition de l'évènement. Depuis, son roster se précise petit à petit, d'abord avec Rock Howard, Terry Bogard, Hotaru Futaba, Tizoc et Preecha qui est inédite, puis avec Marco Rodrigues et dernièrement B. Jenet et Vox Reaper en juin. Cette fois, c'est Kevin Rian qui a droit à sa bande-annonce de gameplay et visuels à retrouver en page suivante.

Bande-annonce en japonais

Jouable à l'époque dans Garou: Mark of the Wolves, il va donc faire son retour dans cette suite, utilisant toujours des compétences de combat propre à son poste d'agent du SWAT.

KEVIN RIAN (Akihiro Sakata en japonais, Jonah Scott en anglais) Kevin Rian est un officier du SWAT et gardien de la paix en poste à South Town. Accompagné de son fidèle compagnon Marky, cet homme de loi percutant parcourt les rues de la ville à la poursuite du sinistre Freeman, l'homme qui a assassiné de sang-froid son meilleur ami. Les mouvements de Kevin sont intrinsèquement explosifs, extrêmement énergiques et extrêmement efficaces. En effet, aucun criminel n'a jamais pu s'en sortir indemne.

Bande-annonce en anglais

Pour rappel, Fatal Fury: City of the Wolves est attendu au début de l'année 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store).