Fight Crab : une délirante bande-annonce en live-action pour le jeu de combat avec des crabes

Calappa Games aime visiblement fumer la moquette, même sous l'eau. Le studio japonais est déjà à l'origine de Neo Aquarium et Ace of Seafood, mais il est de retour en ce moment avec Fight Crab, un jeu qui porte bien son nom, car il met en scène des crabes géants dans des combats en arène, avec la possibilité d'utiliser des armes blanches en plus des pinces des décapodes.

Fight Crab a débarqué à la fin du mois dernier sur PC via Steam, il a reçu des avis très positifs, et il est désormais attendu sur Nintendo Switch, d'abord au Japon le 20 août prochain puis en Europe et en Amérique du Nord le mois prochain. Mais l'éditeur Mastiff a partagé cette semaine une nouvelle bande-annonce, sans gameplay, car il est question ici de live-action, avec un énorme crabe attaquant une ville, à la manière de Godzilla ou n'importe quel autre kaijū. Bon, il y a quand même un peu d'images du jeu à la fin, mais toujours rien de logique en vue.

Si vous n'habitez pas au Japon, il faudra patienter un peu avant de découvrir Fight Crab sur Switch, sa date de sortie est fixée au 15 septembre prochain sur l'eShop. Ce qui vous laisse le temps de commander une carte Nintendo eShop de 25 € sur Amazon.fr.