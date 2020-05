MAJ Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition se trouve enfin une nouvelle date de sortie

En voilà un qui s'était fait oublier depuis tout ce temps. Eh oui, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition fait enfin son retour sur le devant de la scène, lui qui avait été repoussé du 23 janvier 2020 à cet été pour permettre à l'équipe de le peaufiner. Square Enix communique n'y va pas par quatre chemins et dévoile donc la nouvelle date de sortie du jeu de rôle tout droit venu de la GameCube.

C'est avec la même bande-annonce que celle diffusée lors du TGS 2019 qu'elle est introduite, du moins pour le Japon à l'heure où nous écrivons ces lignes. Ainsi, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition sortira dans l'Archipel le 27 août 2020 sur PS4, Switch, iOS et Android. Les versions sur consoles seront vendues à la fois en physique et numérique au prix de 4 800 ¥, tandis que sur mobile, le tarif sera plus doux, seulement 2 820 ¥, avec une portion jouable gratuitement.

Ce remaster disposera pour rappel du multijoueur en ligne et du cross-platform, aura du contenu post-game avec donjon et boss inédits, de nouveaux équipements pour chaque race de personnage, ainsi que des enregistrements refaits pour les voix, la narration et les chansons thème Kazenone et Hoshizukiyo. Square Enix a également annoncé que notre apparence et voix pourront être modifiées en combat, pour reproduire celles de personnages secondaires à l'aide d'objets.

Quant au reste du monde, l'éditeur ne devrait pas tarder à communiquer à ce sujet.

Mise à jour : la date de sortie occidentale a été confirmée en vidéo et sera bien la même qu'au Japon, soit le 27 août.

