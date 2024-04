Final Fantasy Tactics : une déclaration qui va donner de l'espoir aux fans !

Si tous les joueurs connaissent la saga Final Fantasy, les spin-offs FF Tactics restent un peu plus confidentiels, mais hautement appréciés par les fans. Il s'agit pour rappel de jeux de rôle tactiques avec des combats au tour par tour, le premier volet date de 1997 et avait eu droit à une réédition sur PSP 10 ans plus tard sous le nom de Final Fantasy Tactics: The War of the Lions. Depuis, c'est le calme plat.

C'est fort dommage, car les Final Fantasy Tactics ont inspiré un tas de jeux de rôle tactiques, tandis que les RPG à l'ancienne ont la cote ces dernières années. Alors, serait-ce enfin le bon moment pour relancer la franchise FFT ? Eh bien oui, du moins selon son producteur Naoki « Yoshi-P » Yoshida. Dans un entretien avec TheGamer, il déclare :

Une grande partie de notre équipe a travaillé sur des jeux précédents comme Final Fantasy Tactics ou Final Fantasy 12, donc vous allez avoir une grande partie de ça parce que beaucoup des mêmes personnes sont dans l'équipe. Nous aimons aussi Tactics. Il est probablement temps d’en faire un nouveau.

Pour le moment, il n'y a évidemment rien de concret, mais Square Enix évoquait l'été dernier son souhait de sortir davantage de vieux jeux remastérisés après le succès de Final Fantasy Pixel Remaster. Les fans doivent donc se contenter de patienter jusqu'à ce que Square Enix ne fasse une annonce en bonne et due forme.