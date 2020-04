Final Fantasy VII Remake : 7 conseils à prendre en compte avant de débuter l'aventure

Nous sommes le 10 avril, ce qui veut dire que Final Fantasy VII Remake envahit officiellement les rayons du monde entier. Avant de vous lancer dans cette grande aventure qui n'a pas laissé indifférent notre rédaction, Square Enix partage 7 « astuces de gameplay » à prendre en compte.

Arrêtons de parler et allons directement au concret !

1. Utilisez l’ATB autant que possible

Le système de combat de Final Fantasy VII Remake est basé sur l’ATB. Lors d’un combat, deux jauges vont se remplir sous la barre de PV du personnage. Lorsque l’une des jauges est pleine, vous pouvez la dépenser pour utiliser une compétence, un sort ou un objet.

Les attaques de base ne font pas beaucoup de dégâts, mais elles remplissent les jauges ATB plus vite pour que vous puissiez utiliser plus de commandes. Vous pouvez aussi changer régulièrement de personnage pour pouvoir remplir leurs jauges plus rapidement.

Lorsqu’une jauge ATB est disponible, n’oubliez pas de la dépenser, car vos sorts et vos compétences sont les meilleurs moyens d’infliger des dégâts aux ennemis.

2. N’oubliez pas que vous pouvez bloquer

Il y a deux techniques défensives de base disponibles dès le début de Final Fantasy VII Remake : le blocage et l’esquive en roulade.

Si vous bloquez, vous encaisserez les attaques ennemies en subissant des dégâts réduits. Si vous esquivez, vous pourrez éviter totalement les dégâts. En sachant cela, vous pourriez penser que l’esquive est la meilleure option, et ce serait bien naturel. Mais ce n’est pas le cas.

Pour une simple et bonne raison : si votre esquive n’est pas faite pile au bon moment et que l’ennemi vous touche, vous subirez la totalité des dégâts. Bloquer une attaque est une stratégie plus fiable et souvent plus sûre, surtout si vous affrontez des ennemis rapides comme les Combattants de la Shinra.

Mais bloquer a également d’autres avantages. Certains ennemis ont des attaques qui peuvent vous renverser, mais en les bloquant, vous avez de grandes chances d’annuler cet effet. Même si vous subissez quelques dégâts, vous serez suffisamment proche pour contre-attaquer à la vitesse de l’éclair.

Notez bien aussi que si vous bloquez une attaque de mêlée avec Cloud lorsqu’il est en mode Bravoure du SOLDAT (activation avec la touche triangle), il ripostera avec une puissante contre-attaque. C’est un atout non négligeable face à certains ennemis, comme les Combattants cités plus haut.

3. Soignez-vous entre les combats

Les citoyens de Midgar sont dangereux et beaucoup d’entre eux peuvent infliger des dégâts faramineux à votre équipe. Alors, assurez-vous de commencer chaque combat au meilleur de votre forme.

Vous pouvez vous soigner en combat grâce à la magie ou aux objets, mais cela vous coûtera une jauge ATB. Cela veut dire que si vous plongez dans la bataille avec vos PV dans le rouge, vous avez de grandes chances d’être éliminé avant même d’avoir pu entrer une commande.

Heureusement, vous pouvez utiliser vos objets et votre magie gratuitement en dehors des combats, alors n’oubliez pas de prendre quelques secondes pour remonter vos PV lorsque vous n’êtes plus dans le feu de l’action.

4. Tirez avantage des faiblesses de l’ennemi

De nombreux ennemis sont faibles face à certains éléments, si vous pouvez les toucher avec l’une de ces attaques, ils vont le sentir passer.

Dans les sections d’introduction du jeu, une règle que l’on apprend vite est que si un ennemi est mécanique, il y a de fortes chances pour qu’il soit sensible aux attaques électriques. Les êtres de chair et de sang seront quant à eux sensibles au feu.

Mais passé les niveaux du début, les choses se compliquent. Vous devrez tester différents types d’attaques pour découvrir celles qui sont les plus efficaces sur chaque ennemi.

Cela dit, vous aurez un peu d’aide. Un peu plus loin dans l’aventure, vous aurez la possibilité d’acquérir la matéria Analyse. Une fois équipée, vous pourrez l’utiliser pour avoir une vue détaillée des différentes faiblesses de vos adversaires. Pratique, non ?

5. Apprenez à étourdir

Si vous voulez vraiment être le meilleur en combat, vous devez apprendre à étourdir vos ennemis.

Tout au long du combat, une jauge de Choc se remplira sous la barre de vie de votre adversaire. Dès que sa jauge sera pleine, il sera incapable de vous attaquer et vous lui infligerez également beaucoup plus de dégâts !

Cet état de Choc est très puissant, il est donc essentiel de comprendre comment vous pouvez remplir cette jauge.

La première étape est d’infliger rapidement des dégâts à votre adversaire, vous devrez donc essayer de coordonner les sorts et les compétences de votre équipe pour le frapper sans relâche. Si vous lui infligez de lourds dégâts en peu de temps, votre adversaire passera en état de « Fragilité ».

Lorsqu’un ennemi est fragilisé, sa jauge de Choc se remplit beaucoup plus vite qu’à l’ordinaire. Vous pouvez donc utiliser des compétences à potentiel de Choc élevé, comme le Choc transperçant de Cloud et le Choc combustible de Barret, pour la remplir le plus vite possible.

Bien évidemment, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Certains ennemis sont plus faciles à étourdir que d’autres, il vous faudra du temps pour tester vos nombreuses options en combat afin d’élaborer des stratégies qui s’adaptent à vos différents adversaires.

6. Prenez le temps d’explorer Midgar

Final Fantasy VII Remake a tendance à vous indiquer votre objectif principal, mais en général, il n’y a aucune raison de se presser. Regardez autour de vous et partez en exploration, pas seulement parce que Midgar est particulièrement splendide, mais aussi parce qu’il y a de nombreux objets à trouver.

Entre les objets de soin, les Pierres mako qui restaurent des PM, les disques de musique à mettre dans un jukebox… Vous n’avez pas fini de vous balader.

Mais ce qui est encore mieux, ce que la plupart de ces objets vont rendre votre aventure plus facile ou vous aideront à vous sortir de situations délicates, alors ça vaut peut-être le coup de sortir des sentiers battus et de fureter un peu partout.

7. Essayez le mode Classique

Si vous n’êtes pas un grand fan des mécaniques d’action, ou si vous voulez changer un peu de rythme, vous devriez essayer le mode Classique. Vous pouvez l’activer dans le menu Système.

Grâce à ce mode, les personnages se déplacent, attaquent et se défendent automatiquement. Vous pouvez ainsi vous concentrer entièrement sur les instructions à leur donner grâce au Menu des commandes. Puisque vous n’avez plus besoin de vous occuper des attaques de base et des blocages, vous avez plus de temps pour mettre en place votre stratégie.

Ce mode rappelle un peu le système de menu au tour par tour du Final Fantasy VII original, et avec de la chance, il séduira aussi les fans de la première heure.