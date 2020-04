Final Fantasy VII Remake : action, Transcendance et mode Classique dans une vidéo avec du gameplay inédite

La série de vidéos Inside Final Fantasy VII Remake nous a déjà permis de faire le point sur l'univers du jeu, puis sur son histoire et ses personnages. Square Enix enchaîne avec un troisième making of dédié aux combats.

Pensez à activer les sous-titres

Teruki Endo (directeur des combats), Kosuke Sakane (concepteur de combat en chef), Tomotaka Shiroichi (concepteur de combat en chef), Tetsuya Nomura, Yoshinori Kitase et Naoki Hamaguchi reviennent ici sur la transposition des codes du RPG au tour par tour dans un jeu de rôle avec des batailles en temps réel. Ils ont choisi de conserver les données chiffrées et le système de jauges avec un système d'Active Time Battle à la Final Fantasy XII. Pour satisfaire tous les types de joueur, nous aurons le choix entre un mode de jeu standard, avec des actions définies par le joueur, et un mode Classique, avec des attaques automatiques et tout de même des interventions pour lancer les compétences spéciales.

Parmi elles, la Transcendance, pour des coups surpuissants une fois la jauge dédiée remplie. L'équipe évoque aussi le retour des Matérias pour personnaliser ses armes, des combats de boss à la mise en scène léchés grâce à des cinématiques entre les différentes phases, et les invocations qui s'intègrent de manière raisonnée dans leur environnement. Les développeurs terminent par un petit point sur les mini-jeux et les activités facultatives, qui rendront l'univers de Final Fantasy VII Remake encore plus dense.

La fin du suspense est proche : l'exclusivité PS4 est datée au 10 avril 2020, mais des exemplaires ont déjà été envoyés, voire reçus, notamment en Europe.

