Final Fantasy VII Remake : des comédiens de doublage confirmés pour les voix anglaises

Pour satisfaire le plus large public possible, Final Fantasy VII Remake proposera des doublages en anglais et en japonais, mais aussi en allemand et en français. Vous aurez le choix en termes de comédiens de doublage, pour vivre l'aventure à Midgar avec les sonorités que vous voulez entendre.

Certains opteront peut-être pour le doublage anglais, et ils n'auront pas tort, car Square Enix a fait appel à des doubleurs confirmés pour donner vie à l'exclusivité PS4. Une partie des comédiens anglophones sollicitée avait déjà été officialisée, mais l'éditeur confirme désormais la liste complète des voix majeures que nous aurons l'occasion d'écouter.



Final Fantasy VII: Remake - Édition Deluxe 89,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 89,99€.

Barret Wallace : John Eric Bentley (Hart of Dixie, Lab Rats, Fear of the Walking Dead)

Aerith Gainsborough : Briana White (Criminal Minds: Beyond Borders, Occupants)

Tifa Lockhart : Britt Baron (GLOW, The Thing About Harry, My Valentine)

Red XIII : Max Mittelman (Persona 5, One-Punch Man)

Jessie : Erica Lindbeck (Spider-Man PS4, Mortal Kombat 11)

Biggs : Gideon Emery (Dash & Lily, Teen Wolf, Dragon Age II)

Wedge : Matt Jones (Bob Hearts Abishola, Breaking Bad)

Sephiroth : Tyler Hoechlin

Reno : Arnie Pantoja (Konosuba, Trolls, Sydney White)

Rude : William Christopher Stephens (The Avengers, Spies in Disguise, Mortal Kombat 11)

Tseng : Vic Chao (Seis Manos, Mortal Kombat X, Ben 10)

President Shinra : James Horan (Metal Gear Solid V, Fallout: New Vegas, Love, Death & Robots)

Heidegger : John DiMaggio (Futurama, Adventure Time)

Scarlet : Erin Cottrell (Love’s Long Journey, The Identical)

Palmer : William Salyers (Regular Show, Spider-Man PS4, Batman: Return of the Caped Crusaders)

Reeve : Jon Root (Call of Duty: Ghosts, Fallout 76)

Professor Hojo : James Sie (Jackie Chan Adventures, Uncharted)

Marlene Wallace : Brielle Milla (The Ellen Show, T.O.T.S.)

Roche : Austin Lee Matthews (Chocobo’s Mystery Dungeon, Trails of Cold Steel III)

Don Corneo : Fred Tatasciore (Overwatch, Fortnite, Gears of War)

De la voix du Soldier 76 d'Overwatch à celle de Ryuji Sakamoto de Persona 5, ce casting risque de sonner familier pour les adeptes de jeux vidéo, et aussi chez les connaisseurs de séries d'animation en tout genre. De quoi vous donner envie de lancer votre partie de Final Fantasy VII Remake en anglais le 3 avril 2020, date de sortie du jeu sur PS4 ?

Lire aussi : Final Fantasy VII Remake : la date de sortie actuelle maintenue, mais de possibles soucis d'approvisionnement évoqués