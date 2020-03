Final Fantasy VII Remake : comparaison graphique entre le jeu tournant sur PS4 Pro et PS4

Final Fantasy VII Remake a eu droit, récemment, à une version d'essai ; n'oubliez pas de participer à notre Sondage de la semaine. Forcément, certains se sont empressés de décortiquer ce petit bout de jeu afin d'en savoir un peu plus sur le rendu. VG Tech s'est penché dessus et partage quelques informations intéressantes. Mais encore ?

Tout d'abord, point à prendre en compte, le framerate est verrouillé à 30 fps sur les deux machines. Et le reste ? Sur PS4 Pro, nous avons droit à une résolution dynamique en 2160p ; la résolution la plus haute trouvée lors de ces tests était de 2880x1620, tandis que la plus basse se situait à 2133x1200. De plus et comme signalé dans la vidéo, quand le Supersampling est désactivé, la console exhibe nativement du 1920x1080. Quant à la PS4 classique, l’affichage ne descend que très rarement sous les 1080p. Ainsi, la qualité graphique peut varier entre 1600x900 et 1920x1080.

En attendant de voir le jeu tourner en 4K 60 fps sur PC ou même PS5, il faudra se contenter de cette version de Final Fantasy VII Remake qui, pour rappel, sortira le 10 avril prochain sur PS4. Pour mieux nous faire patienter, un thème dynamique en collaboration avec Final Fantasy XIV est désormais disponible.

Lire aussi : PREVIEW de Final Fantasy VII Remake : un ultime avant-goût grandiose présageant du meilleur