Final Fantasy VII Remake : comparaison vidéo entre la démo de 2020 et le trailer de 2015

16 juin 2015, en pleine nuit en France : la conférence PlayStation battait son plein, quand les spectateurs ont vu avec émoi le rêve de toute une génération prendre vie. Final Fantasy VII Remake venait d'être annoncé sur PS4.

Le projet a depuis fait son chemin, et même s'il a mis du temps à voir le jour, sa sortie est maintenant fermement attendue pour le 10 avril 2020. Square Enix nous donne déjà une occasion de l'approcher avec une démo, parue ce lundi. Il s'agit certes d'un bel avant-goût pour la communauté, mais aussi d'une bonne manière de voir l'évolution du projet en désormais près de cinq ans.

IGN a d'ailleurs comparé non pas le trailer de juin 2015, mais la première bande-annonce de gameplay diffusée lors de la PSX en décembre de cette année, aux séquences du Chapitre 1, jouable dans le cadre de cette version d'évaluation. L'idée générale était là, mais tout a changé, l'intégralité des séquences de la bande-annonce ayant à priori était refaite avec la mouture la plus récente du moteur, des plans de caméra et des animations différents. L'apparence des personnages a été modifiée, tout comme la finesse des textures et les jeux de lumière, mais le résultat était-il plus convaincant à l'époque ou dans la version finale ? À vous de juger.