Final Fantasy VII Remake : la démo est enfin disponible, faites-vous plaisir, des vidéos de gameplay inédites diffusées !

Alors que les derniers avis avant la sortie de Final Fantasy VII Remake déboulent sur la Toile, Square Enix s'est enfin décidé à mettre à disposition ce que tous les fans attendent avec impatience depuis des semaines maintenant : une démo du jeu !

Oui, nous parlons bien de cette fameuse version d'essai dont l'existence a fuité au début de l'année avec son lot de spoilers à la clé... Désormais, elle est accessible à tous. Comptez pas moins de 7,59 Go pour découvrir le premier chapitre de l'aventure avec l'audio en allemand, anglais, français et japonais, ainsi que des sous-titres en allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais (Brésil).

Toutefois, sachez que les données ne seront pas transférées dans le jeu à sa sortie et certains détails peuvent différer. Et s'il vous faut une autre bonne raison d'en profiter en plus de vous faire plaisir manette en mains, sachez qu'en la téléchargeant avant le 11 mai prochain, un thème exclusif avec les personnages principaux sera offert dès la sortie du jeu. Par ailleurs, la chaîne japonaise de PlayStation a partagé trois vidéos de gameplay que vous pouvez retrouver en page suivante. Si la première s'attarde sur les éléments de la démo, les Chapitres 2 et 7 sont eux aussi montrés avec leur lot de nouveautés.

En attendant le 10 avril, vous pouvez donc foncer télécharger cette démo sur le PlayStation Store et consulter nos impressions pour patienter : PREVIEW de Final Fantasy VII Remake : un ultime avant-goût grandiose présageant du meilleur