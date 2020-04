Keiji Fujiwara : le comédien derrière Reno de Final Fantasy VII Remake, Ardyn de FFXV ou encore Eugen de Granblue Fantasy est décédé

C'est une bien triste nouvelle que nous rapporte le site d'information Oricon News ce matin, celle du décès à l'âge de 55 ans du seiyū (comédien de doublage) Keiji Fujiwara à la suite d'un âpre combat contre un cancer, le 12 avril 2020. Il avait d'ailleurs mis en pause sa carrière en août 2016 en raison d'une maladie alors non spécifiée, avant de revenir en juin 2017. Si nous rapportons ce fait, c'est bien évidemment parce vous avez sans doute pu profiter à un moment donné de son travail, que ce soit à travers un jeu vidéo, une œuvre d'animation japonaise, voire même des films occidentaux doublés dans la langue de Mishima si vous résidez dans l'Archipel.

Depuis le début des années 90, il a ainsi donné vie à de multiples personnages, notamment dans les jeux de Square Enix pour ses rôles les plus connus du grand public. L'exemple le plus récent est Reno dans Final Fantasy VII Remake, rôle qu'il occupait depuis le film Advent Children, mais il était aussi la voix derrière Ardyn de Final Fantasy XV ou bien Axel dans les Kingdom Hearts. Côté animation, de Hannes dans Shingeki no Kyojin (L'Attaque des Titans) à Maes Hughes dans Full Metal Alchemist: Brotherhood, en passant par Leolio dans Hunter × Hunter (la version de 2011 et les deux films) ou encore plusieurs personnages des séries Gundam, sa voix était clairement reconnaissable et appréciée.

Il donnait également vie à Eugen, l'un des principaux membres de l'équipage du Grandcypher dans Granblue Fantasy, allant même jusqu'à pousser la chansonnette dans Sanba Garasu Otoko Uta :

Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches dans ces moments difficiles.