Final Fantasy VII Remake est gold, plus de report possible !

Final Fantasy VII Remake devait initialement voir le jour ce 3 mars 2020 en exclusivité temporaire sur PS4. Mais comme vous le savez, le projet a finalement été reporté d'un mois, au 10 avril 2020, pour assurer sa qualité.

Mais alors que la date de sortie initiale, c'est demain, et que la nouvelle approche doucement mais sûrement le bout de son nez, où en est le développement ? La question a été posée par 4Gamer à Tetsuya Nomura.

Il y a eu un retard d'un mois, mais le développement est-il en bonne voie avant sa date de sortie le 10 avril ? Tetsuya Nomura : « Oui, tout va bien maintenant. Nous avions besoin d'un peu plus de temps pour certaines des dernières améliorations de la qualité, mais il est déjà gold et il n'y aura plus de retards. »

Le RPG de Square Enix est donc gold, ce qui veut dire que son processus créatif initial est finalisé, et que l'équipe peut désormais se concentrer sur son édition et les modifications de dernière minute par un presque obligatoire patch day one. L'attente ne sera dans tous les cas plus très longue, mais pour patienter, vous pouvez vous jeter sur la démo sortie ce matin.

Lire aussi : PREVIEW de Final Fantasy VII Remake : un ultime avant-goût grandiose présageant du meilleur