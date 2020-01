Final Fantasy VII Remake : encore des fuites avec la taille de la démo, 30 minutes de gameplay et une courte bande-annonce

Hier, nous avons eu la confirmation qu'une démo de Final Fantasy VII Remake allait bel et bien être prochainement mise à disposition du public, car de petits malins ont d'ores et déjà pu se la procurer et s'amuser avec. Forcément, il n'a pas fallu attendre longtemps avant que du gameplay soit diffusé, en plus de quelques détails techniques.

Comme vous pouvez le constater, il faudra faire un peu de place pour installer cette démo, qui demande 10,94 Go d'espace libre sur le disque dur de la console. Concernant les différentes vidéos en fuite sur la Toile, nous avons droit à environ 30 minutes de jeu, tout en sachant que la deuxième partie n'est pas trouvable actuellement, allez savoir pourquoi. Il s'agit là du début du jeu, en anglais, avec l'intrusion des membres d'Avalanche et Cloud dans le Réacteur Mako n°1 servant de tutoriel aux différentes actions. Comme vous pouvez le constater, des rajouts ont bien été effectués pour faire durer plus longtemps ce passage, développer davantage les relations entre personnages et l'intrigue. La démo s'achève sur l'explosion du réacteur, bien spectaculaire et qui a clairement de quoi faire passer Avalanche pour un groupe terroriste. La petite bande-annonce teasant la suite des évènements, visible à la toute fin, est également disponible séparément si vous ne souhaitez rien voir d'autre.

Partie 1

Partie 3

Courte bande-annonce de fin

Après avoir vu ça, nous n'avons qu'une envie, y jouer par nous même et surtout pouvoir découvrir l'intégralité de Final Fantasy VII Remake le 3 mars prochain sur PS4.

Voir aussi : Final Fantasy VII Remake : des figurines somptueuses exhibées dans une vidéo, certains risquent de craquer...