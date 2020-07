Final Fantasy XIV : trailer pour Reflections in Crystal, 20 millions de joueurs, extension de l'Essai gratuit et collaboration avec Yo-kai Watch

Après de longs mois d'attente pour les fans de Final Fantasy XIV depuis la dernière Lettre du Producteur Live d'avril, c'est comme prévu la 59e édition qui a été diffusée ce mercredi. Il est donc temps de faire le point sur les nombreuses annonces ayant été faites. Mais avant toute chose, place à la bande-annonce du patch 5.3, Reflections in Crystal, en français ci-dessous et en japonais en page 3 avec divers visuels.

Tour d'horizon des nouveautés déjà connues de la 5.3 et Gposes





Pour commencer, Naoki Yoshida et Toshio Murouchi ont annoncé une excellente nouvelle, le cap des 20 millions d'utilisateurs enregistrés a été dépassé ! Ils ont ensuite commenté ce trailer, en déclarant notamment que de nombreuses cutscenes seront présentes dans ce patch, en faisant sans doute celui en ayant le plus, de même pour les doublages. La quête principale sera longue, devant boucler l'arc narratif de Shadowbringers, et sera riche en émotions, Yoshi P conseillant de ne rien prévoir d'autre de la journée. Comme le montre le trailer, l'Ascien Elidibus sera au centre de l'intrigue.

Un récapitulatif des éléments déjà annoncés a été fait, entre le nouveau donjon La Traversée de Norvrandt (The Heroes' Gauntlet en anglais) qui devrait avoir un air de « bataille finale », le nouveau Défi qui restera secret et dont le mode Extrême devrait être éreintant les premières fois, du contenu additionnel pour La Complainte de Werlyt avec une possible rotation des robots que nous y contrôlons, ou encore les challenges Irréels de niveau 80 face à d'anciens Primordiaux en rotation à chaque patch, avec Shiva pour commencer et davantage de contenu pour le mode New Game+. En revanche, il n'y aura pas de modification significative concernant le PvP avec la 5.3, juste quelques ajustements pour les matchs « casuals ».

Les amateurs de Gposes vont eux être ravis avec l'ajout d'un mode Sticker, permettant d'ajouter tout un tas d'autocollants sur les captures d'écran, comme de mignonnes versions de monstres ou le fameux message lorsqu'une quête est complétée. La taille de ces éléments pourra être modifiée, avec la possibilité d'effectuer des rotations, et le nom de la zone où la photo est prise sera affiché tout comme la date, pouvant être désactivés.

La possibilité de voler dans les zones d'A Realm Reborn a ensuite été montrée à la Costa del Sol avec de nouvelles montures robotiques. Les contrôles seront identiques à ceux des zones actuelles, même si les anciennes n'ont pas été designées pour, il y aura donc des endroits où il sera impossible de se poser par exemple et aucun vent éthéré ! Et comme déjà dit précédemment, il suffira d'achever ARR pour débloquer l'option. En revanche, il n'y aura pas de plongée ! Une mascotte en forme de pastèque a également été aperçue.

Quant à la refonte du contenu de la 2.0, les développeurs ont toujours eu comme objectif qu'il y ait une quête toutes les 9 minutes même en passant les cinématiques afin d'obtenir un certain montant d'XP, c'est pourquoi les quêtes du scénario concernées vont être ajustées en conséquence. De plus un ticket spécial permettra d'atteindre directement The Waking Sands.

Essai gratuit et modifications des jobs





Ensuite, c'est la version d'Essai gratuit qui va avoir droit à un rafraîchissement. Le niveau maximum pouvant être atteint avec va ainsi passer de 35 à 60, avec la possibilité de jouer au contenu d'Heavensward jusqu'à la 3.56 (donc juste avant Stormblood) sans limites de temps de jeu, de choisir la race Ao Ra lors de la création d'un personnage et de débloquer les jobs Chevalier Noir, Astromancien et Machiniste. Tous ces changements se répercuteront également sur les possesseurs d'A Realm Reborn et de la Starter Edition, qui pourront donc profiter de l'extension 3.0 sans frais supplémentaire. Comme l'a déclaré le directeur du jeu, c'est l'occasion de faire venir vos amis qui hésitaient encore.

Quelques jobs vont eux subir des modifications, les plus importantes listées ci-dessous, même si d'autres plus mineures seront également présentes dans le changelog du patch.

Moine : sa Vitesse de l'éclair n'étant plus en adéquation avec le contenu actuel, elle deviendra à terme un Trait au lieu d'être liée à la posture, mais pas avant le patch 5.4 puisque cela nécessite de revoir toutes ses Actions. En attendant, le cooldown de l'Équilibre parfait va être réduit et le Glissement de posture aura une forme retirée, l'Opo-opo.

puisque cela nécessite de revoir toutes ses Actions. En attendant, le cooldown de l'Équilibre parfait va être réduit et le Glissement de posture aura une forme retirée, l'Opo-opo. Barde : il verra plusieurs de ses Actions être ajustées niveau puissance pour augmenter son aspect de pur DPS.

: il verra plusieurs de ses Actions être ajustées niveau puissance pour augmenter son aspect de pur DPS. Astromancien : il aura son coût en PM réduit pour certaines techniques, le temps pour relancer sa Vitesse de la lumière passera à 1,5 s et son effet de régénération de PM va être déplacé sur une autre compétence, et Grand sabot sera modifié.

: il aura son coût en PM réduit pour certaines techniques, et son effet de régénération de PM va être déplacé sur une autre compétence, et Grand sabot sera modifié. Invocateur : les développeurs ne souhaitent pas effectuer de changement qui changerait trop drastiquement sa rotation (et affecterait l'équilibre avec les autres DPS), mais il aura tout de même son Tri-désastre de nerfé.

Raid en alliance, artisanat et reconstruction d'Ishgard





Nous avons ensuite eu un aperçu in-game du chapitre 2 du Raid en alliance YoRHa: Dark Apocalypse, La base militaire des Pantins, qui est pour rappel une collaboration avec NieR: Automata. Il est visiblement facile de tomber dans le vide dans l'arène du premier boss, et les testeurs se sont fait wipe à de multiples reprises apparemment. Des ajustements ont été effectués pour réduire la difficulté, mais Yoko Taro aurait déclaré « N'est-ce pas trop gentil ? Vous devriez wipe tout le Raid s'ils touchent simplement "ceci", mais c'est trop haha » et aussi « Eh bien, si nous mourons, nous mourrons, non ? », de quoi promettre un sacré défi ! Il faudra d'ailleurs bien regarder le boss et pas seulement les indications à l'écran sous peine de ne pas faire long feu. De nouveaux équipements typés YoRHa ont été montrés, à voir dans notre galerie, de même que des objets pour le housing. Les mannequins seront au passage mis à jour avec l'ajout des Viéras et Hrothgars.

Après la pause, nous avons eu un aperçu de l'habitat des Nains à Grand-Lac. Originaires de Kholusia, une tragédie y a eu lieu en lien avec le Raid YoRHa et ils ont dû se déplacer. Ils proposeront une nouvelle série de quêtes tribales destinées aux artisans, avec notamment une monture en récompense. Ensuite, un point a été fait sur les améliorations concernant ces derniers. Premièrement, la Synthèse d'essai servira à tester nos compétences en crafting sans consommer de matériaux et se débloquera dès le niveau 15. La recherche inversée sera elle ajoutée pour retrouver une recette à partir d'un objet et une commande recyclera automatiquement les piles d'un item. Enfin, tout ce qui concerne les outils Cielacier sera pour la 5.35.

La suite de la reconstruction d'Ishgard se poursuivra avec la mise à jour 5.31 pour entrer dans sa troisième phase avec de nouveaux objets ajoutés au Diadème et le retour du classement d'Azurée avec son lot de récompenses à la clé pour les meilleurs contributeurs, une mascotte inédite et des Hauts faits. Et justement, les titres obtenus indiqueront la phase à laquelle ils ont été remportés tout en gardant le même intitulé. De nouvelles quêtes secondaires seront aussi débloquées une fois cette phase achevée. Ishgard accueillera également un vendeur auprès duquel dépenser les Mémoquartz allagois poétiques pour acheter tous les objets de la 3.x en lien avec. Ce ne sera pas limité à ce lieu, puisque chaque cité principale d'extension aura son marchand dédié à cela, proposant uniquement les meilleures versions de l'équipement.

Le Front sud de Bozja, un jeu dans le jeu





La mise à jour 5.35 sera principalement dédiée à Garde-la-Reine avec de nouvelles améliorations des armes de la résistance et l'exploration du Front sud de Bozja, avec l'opération Aire des aigles pour reconquérir la forteresse d'Alermuc (Castrum Lacus Litore en anglais) prise par la 4e Légion de l'Empire. Et autant dire que les explications ont été touffues sur ce contenu pouvant accueillir 72 joueurs ! Rassurez-vous, il sera possible de seulement se concentrer sur l'histoire si les défis de cette zone ne vous intéressent pas, ni le grinding. Pour y rentrer, il faudra disposer d'une classe de combat au minimum niveau 71. Une synchronisation à 80 sera effectuée, avec les compétences allant de pair, de même pour l'équipement à 430. Le but étant de permettre de monter ses autres jobs. Les montures pourront être utilisées avec une vitesse fixe pour toute, mais il sera impossible de voler.

Ensuite, chaque affrontement rapportera du Courage, soit par le biais d'Escarmouches ou d'Engagements Critiques (et uniquement de cette manière, les autres mobs ne comptant pas), le but étant d'augmenter le Rang de Résistance pour pousser la ligne de front et débloquer de nouvelles fonctionnalités. Attention toutefois, car mourir en fera perdre !

Les Escarmouches sont des affrontements similaires à des ALÉAs qui apparaîtront très souvent et le Courage récolté y sera ajusté en fonction de la participation. Des coffres verrouillés pourront être obtenus en récompenses. Les Engagements Critiques, de leur côté, seront limités en nombre de joueurs (de 24 à 48) et bien plus intenses, comparés à un donjon ou boss de Raid, sans possibilité de s'enfuir ni de changer de job. Pour les déclencher, rien n'a été explicité dans le détail, mais il faudra repousser la 4e Légion jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose.

Une fois ce type d'évènement déclenché, il faudra rassembler une équipe dans un temps limité pour y prendre part, les Escarmouches restant jouables en attendant que le groupe soit prêt. Autre particularité, un Engagement Critique 1v1 pourra nous être proposé à la suite d'une victoire en cas de très bonne performance, par exemple ne pas s'être pris d'AOE.

Autre particularité des Engagements Critiques, qui sont décrits comme le sujet principal pour ce contenu, s'il y a plus de demandes de participation que de places disponibles, les joueurs seront choisis aléatoirement, avec une plus grande chance pour ceux ayant aidé au déclenchement ou qui auront utilisé un objet spécifique.

Les Actions Perdues seront elles similaires aux Actions Logos et nécessaires pour envisager la victoire surtout en 1v1, uniquement disponibles dans cette instance. Elles fourniront d'importants buffs, soins, voire feront revivre en combat, et seront créées à partir de fragments obtenus lors des Escarmouches et Engagements Critiques que lâcheront les mobs, d'où leur présence. Seul un certain nombre pourra être porté, il faudra bien réfléchir. Ce contenu n'est évidemment pas nécessaire pour profiter de l'histoire du front et s'adresse aux amateurs de grinding avant tout.

Pour terminer cette partie, parlons de l'amélioration des armes de la résistance. Une fois le Front sud de Bozjan débloqué, une nouvelle quête avec le PNJ Gerolt sera disponible, qui permettra donc l'upgrade. Il faudra ensuite collecter 2 types d'objets dans cette zone de guerre.

Évènements et collaborations à venir





Plus surprenant, nous avons eu droit à une vidéo faisant intervenir le CEO de Level-5, Akihiro Hino, qui a annoncé le retour de l'évènement collaboratif entre Final Fantasy XIV et Yo-kai Watch, Adoptez-en un, adoptez-les tous !, avec du contenu inédit. Eh oui, depuis sa première apparition, de nouveaux jobs ont été introduits, il y aura donc des armes supplémentaires cette fois, toujours inspirées par certains personnages bien connus des fans d'esprits farceurs. Le Pistosabreur aura la Pistolame du Roi Yo-kai (Enma), le Samouraï pourra manier le Katana du conseiller du conseiller du roi (Zazel), le Mage Rouge disposera de la Rapière du Seigneur Serpent (Jaō Kaira) et le Danseur pourra se déhancher tout en utilisant les Glaives de la Princesse sombre (Damona). Une monture Jibanyan sera également offerte aux joueurs ayant réuni toutes les armes. Et rassurez-vous, le nombre d'ALÉA nécessaire a été réduit !

Par ailleurs, d'autres évènements auront lieu d'ici la fin de l'année et la sortie du patch 5.4 (sans doute en décembre), l'équipe ayant dû en placer pas mal en peu de temps en raison des délais survenus. Il y aurait dû y avoir quelque chose pour Halloween, dont certains éléments seront tout de même gardés pour le Gold Saucer. Voici le planning du contenu saisonnier qui a été donné :

Feux de la mort - Du 12 au 26 août ;

- Du 12 au 26 août ; Yo-kai Watch : Adoptez-en un, adoptez-les tous ! - Du 19 août jusqu'à la 5.4 ;

- Du 19 août jusqu'à la 5.4 ; Fête de la commémoration - Du 27 août au 10 septembre ;

- Du 27 août au 10 septembre ; Le festival du Gold Saucer - De fin octobre à fin novembre.

Fan Festival et produits dérivés





Après le Fan Festival de San Diego, c'est celui de Nagoya qui a malheureusement été annulé en raison du COVID-19 et des mesures prises dans l'Archipel, surtout qu'il aurait été impossible de proposer le même type d'activité qu'en temps normal... Square Enix a fait tout ce qu'il a pu jusqu'au bout pour essayer d'organiser ces rendez-vous avec la communauté, et pour l'heure, seul celui de Londres en février 2021 est encore considéré, mais jusqu'à quand ? Dans tous les cas, des solutions alternatives sont à l'étude. Naoki Yoshida est cependant attristé à l'idée que même s'il était possible d'en organiser un, ce ne serait pas aussi plaisant que d'habitude. Il a d'ailleurs avoué que d'importantes sommes d'argent ont été mises sur la table pour en faire de la publicité et réserver les lieux, mais que cela ne les affecte pas tant que ça.

De nouveaux chapitres d'Entre ombre et lumière seront eux publiés au mois d'août, les précédents pouvant être lus sur Lodestone. Pour terminer, en plus de reparler de la Bring Arts d'Y'shtola, c'est une Meister Quality Figure d'Omega qui a été dévoilée, de toute beauté, et qui va encore vider le compte en banque des fans de par son tarif. Un album de remix intitulé Pulse a lui aussi été introduit. Vous pouvez retrouver tous les détails à leur sujet dans notre article dédié. Fait amusant, la langue de Yoshi P a fourché en présentant ce CD, car il a lâché un 6.0 avant de se raviser avec humour en déclarant : « Non, il n'y a pas de 6.0. Non, non. »

Plusieurs clips des différentes nouveautés annoncés durant le live peuvent être retrouvés en page 2. La mise à jour 5.3 de FFXIV sera pour rappel disponible le 11 août prochain sur les serveurs avec une maintenance de 24h au préalable. Les notes de patch seront lues par Naoki Yoshida et Toshio Murouchi le 10 août à 20h00 au Japon (14h00 en France), histoire d'occuper les joueurs japonais les plus impatients. Vous pouvez vous procurer la Complete Collection sur PS4 à 34,92 € chez notre partenaire Amazon.

