Final Fantasy XIV : des statuettes d'Ardbert et de l'Exarque du Cristal, un coffret vinyles de l'OST et bien d'autres goodies dévoilés

Vous reprendrez bien un peu de Final Fantasy XIV ? En marge de la conférence d'ouverture du Fan Festival Around the World qui se tient ce week-end en ligne, Square Enix a trouvé bon de dévoiler plusieurs nouveaux produits pour sa boutique en ligne, et pas seulement l'édition collector d'Endwalker. Si vous appréciez les figurines et statuettes commercialisées par l'éditeur, vous serez donc sans doute ravis de l'annonce d'une nouvelle gamme mettant en scène des personnages du jeu sans articulation.

Pour l'inaugurer, ce sont donc Ardbert et l'Exarque du Cristal (G'raha Tia pour les intimes) qui ont été choisis, et il faut bien avouer que le résultat est assez convainquant sur les photos des prototypes, bien que les visages puissent un peu déranger, ce n'est pas spécialement le fort de Square Enix il faut bien l'avouer. Dans les deux cas, elles sont réalisées en PVC et ABS, et mesurent respectivement 19 cm et 16 cm en comptant la base. Si jamais vous ne connaissez pas ces personnages, nous ne pouvons que vous encourager à jouer à FFXIV (la Complete Collection ne coûte que 24,90 € sur Amazon et l'essai gratuit donne accès à tout ce qui précède Stormblood), le premier n'apparaissant pas avant le patch 3.4 suivant Heavensward et le deuxième n'arbore cette forme que dans Shadowbringers.

Si vous êtes intéressés, sachez que le prix de chacune de ces statuettes est de 84,99 € et qu'elles paraîtront simultanément le 26 octobre prochain.

D'autres produits dérivés ont aussi été ajoutés, à savoir l'artbook The Art of Reflection - Histories Unwritten (34,99 €, 21 septembre 2021), un étonnant lot de trois verres à vin ascien arborant les glyphes de Lahabrea, Emet-Selch et Elidibus (114,99 €), une adorable peluche du Serpent marin de Ronka (34,99 €, 26 octobre 2021), divers accessoires et des magnets avec le symbole des jobs (5,20 € l'unité, 26 octobre 2021) ou encore un sublime coffret vinyles de la bande-son (98,99 €, 31 août 2021) qui contient aussi un code mp3 et dont chaque LP peut aussi être acheté séparément (28,99 € l'unité). Les illustrations des jaquettes ont été réalisées par Kuroimori et le mastering des disques par Bernie Grundman ! Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste des pistes que Masayoshi Soken a choisies pour l'occasion :

A Realm Reborn LP A-1 Torn from the Heavens

A-2 A New Hope

A-3 Wailers And Waterwheels

A-4 I Am the Sea

A-5 Under the Weight

B-1 Out of the Labyrinth

B-2 Through the Maelstrom

B-3 The Scars of Battle

B-4 Oblivion

B-5 A Light in the Storm

B-6 Ultima Heavensward LP A-1 Heavensward

A-2 Painted Foothills

A-3 Ink Long Dry

A-4 Imagination

A-5 Heroes

B-1 Equilibrium

B-2 Locus

B-3 Moebius

B-4 Rise

B-5 Revenge of the Horde

B-6 Dragonsong Stormblood LP A-1 Storm of Blood

A-2 Crimson Sunrise

A-3 A Father's Pride

A-4 Triumph

A-5 Songs of Salt and Suffering

A-6 The Worm's Tail

B-1 The Garlean Territorial Anthem for Gyr Abania and Surrounding States - The Measure of Our Reach

B-2 Wayward Daughter

B-3 Beauty's Wicked Wiles

B-4 Amatsu Kaze

B-5 A Battle Decisively

B-6 Final, Not Final

B-7 Dancing Mad - Movement IV Shadowbringers LP A-1 Shadowbringers

A-2 Civilizations

A-3 Neath Dark Waters

A-4 Invincible

A-5 Tomorrow and Tomorrow

B-1 Insatiable

B-2 A Long Fall

B-3 Shadows Withal

B-4 Return to Oblivion

B-5 To the Edge

Il y a l'embarras du choix pour se faire plaisir, mais c'est votre banquier qui risque de faire la tronche après ça... Des visuels sont à retrouver en page suivante.

