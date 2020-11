Final Fantasy XIV : trailer et détails des nouveautés pour Futures Rewritten, un showcase annoncé pour février 2021 !

Comme nous l'évoquions dans notre article dédié, la 61e Lettre du Producteur Live a eu lieu vendredi, nous donnant bien des détails supplémentaires sur le patch 5.4 de Final Fantasy XIV, Futures Rewritten. La diffusion a commencé sur les chapeaux de roue avec le trailer de cette mise à jour (à voir en japonais en page 3), qui a de quoi laisser les fans avec plein de questions en tête par l'apparition de nombreux personnages et boss sur le retour. Ce contenu verra donc le jour le 8 décembre, l'attente ne sera donc pas bien longue, alors si vous n'avez pas terminé l'évènement Yo-kai Watch, c'est le moment ou jamais. Par ailleurs, une maintenance de 24h aura lieu en amont du déploiement du patch, dont une lecture du changelog en japonais sera effectuée en direct sur la Toile pour ne pas changer.

Entre les Asciens Fandaniel et Mitron (identifiable à son glyphe de Chaos), le fait que Lyse annonce que la capitale de l'Empire est devenue un champ de ruine, le retour de Nero et Zenos, d'étranges tours apparaissant un peu partout et bien plus encore, la hype ne peut être que présente. Au passage, vous l'aurez peut-être noté, mais c'est la première fois que la mention de la Creative Business Unit III est ajoutée à une vidéo du jeu, déjà apposée à la bande-annonce de Final Fantasy XVI. Une bonne manière de vendre les deux jeux à des types de joueurs différents ?

Un tour d'horizon des nouveautés





Naoki Yoshida et Toshio Murouchi ont comme à leur habitude effectué un récapitulatif du contenu à venir avec cette 5.4, que nous avions déjà détaillé en octobre. Nous n'allons donc pas trop rentrer dans les détails pour tout ce qui était déjà connu et ne nécessite pas d'y revenir, à savoir le début d'un nouvel arc de l'Épopée, le nouveau Donjon Atelier abandonné de Matoya, qui concernera donc bien la plus vieille des deux, et le défi de Castrum Marinum face à l'Arme Émeraude (Normal et Extrême) en deux phases et qui lootera des armes dans la difficulté la plus élevée.

L'Outil de Mission va de son côté être mis à jour et permettra alors de se synchroniser en équipe réduite, idéal pour le Mage Bleu devant se rendre en donjon pour apprendre des sorts. Quant à l'Action Yeux de poisson, elle ne sera elle plus obligatoire pour pêcher des poissons, dont la difficulté pour en capturer certains sera revue à la baisse, et sa version améliorée fera fi du temps indiqué pour les attraper, mais uniquement dans les zones antérieures à Stormblood et pas pour les légendaires ou lors de la pêche en mer, qui va bénéficier de deux nouvelles routes à Sombrelinceul et Dravania en plus de missions en solo apportant un peu plus de fun. De futures mises à jour étendront l'effet à plus de prises.

Du côté des éléments d'armure, les nouveaux Mémoquartz de Révélation serviront à acquérir des sets qui se fonderaient bien dans un Souls-like, à découvrir ci-dessous. Sinon, le violon va être ajouté à la liste des Actions d'interprétation, le sertissage avancé consommera votre stock jusqu'à la réussite afin de gagner du temps et les quêtes pourront être liées dans la fenêtre de chat.

Le mode Exploration de donjon, qui a visiblement piqué l'intérêt de la communauté, servira à arpenter ces antres seul ou à plusieurs sans combat, mais uniquement pour ceux à partir de Shadowbringers, avec la possibilité de porter nos tenues fashion, d'utiliser nos montures (pas de vol) et mascottes, dont de nouvelles ont pour l'occasion été dévoilées, en plus d'invoquer un mannequin d'entraînement pour effectuer nos plus belles actions, dont les Transcendances, et prendre de beaux clichés virtuels. Et évidemment, quelques nouveautés pour le housing ont été montrées.

Un nouvel Éden





Nous avons pu assister en direct au premier affrontement de La Promesse d'Éden, dernière partie de cette série de Raids, qui nous opposera à Nuage des Ténèbres (Cloud of Darkness), bien différent de l'ennemi auquel les joueurs sont habitués avec cette fois son apparence déjà vue dans les Dissidia, le tout dans un lieu qui semble être le Monde des Ténèbres... En musique de fond, c'est le morceau Don't be Afraid de FFVIII qui sera diffusé lors de cet affrontement, la raison de sa présence étant liée au scénario. Sans en dire plus, sachez que le 4e boss a été designé par Tetsuya Nomura, promettant une apparence qui n'a jamais été vue auparavant ! Yoshi-P a d'ailleurs déclaré qu'il aurait été bien d'un point de vue marketing de la dévoiler, mais l'équipe souhaite préserver l'effet waouh auprès des joueurs. Dans tous les cas, il faudra avoir terminé l'Épopée 5.3 pour y prendre part, que ce soit en Normal ou Sadique, et nous y découvrirons enfin les réponses à nos questions sur Ryne et Gaïa après qu'elles aient rétabli l'équilibre dans Le Grand Vide.

Pas de stress, y a poing...





Les changements apportés aux jobs ont également été un peu plus explicités, à commencer par rtout concernant le Moine qui va subir un sacré rework dont nous avons pu prendre connaissance démonstration in-game à l'appui face à un monstre appelé Kakashi et avec un stuff niveau d'objet 500. Le but est pour rappel de réduire le stress lié à la Vitesse de l'éclair, qui deviendra un Trait, tout en conservant les mêmes sensations de jeu. Les Actions ont donc dû être ajustées pour en tenir compte. Le Glissement de posture octroiera ainsi un statut spécial, autorisant les Actions peu importe la posture utilisée, le Coup de pied tornade sera utilisable à n'importe quel moment et Étoile à six branches augmentera la vitesse de déplacement sur un court laps de temps. Et ce ne sont là que trois exemples, d'autres modifications étant prévues.

Sinon, pas de gros nerf en vue pour les autres jobs, mais plutôt quelques buffs pour le Chevalier Dragon, le Barde, l'Érudit et le Mage rouge.

C'est l'heure du duel !





Puisque le Triple Triad va être mis à jour, ses règles ont pour l'occasion été réexpliquées pour les joueurs qui n'auraient jamais eu l'occasion de s'y essayer. En gros, ce jeu en 1v1 se joue sur un plateau constitué de 9 cases, où chaque joueur dispose d'une main de 5 cartes issues d'un deck, disposant toutes de valeurs pour chaque direction. Si la valeur du côté touchant la carte adverse est supérieure, vous « capturez » sa carte, le but étant d'en avoir le plus une fois le terrain rempli. Évidemment, nous ne voyons que notre main en condition réelle avec les règles de base.

Concernant les nouveautés, il sera plus facile de trouver les cartes que nous ne possédons pas (plus de 300 étant disponibles) via l'interface qui nous dira quelle activité permet de l'acquérir, exception faite si le contenu en question n'a pas encore été débloqué pour éviter les spoilers. La création de decks sera simplifiée dans le sens où toutes les cartes de 1 à 3 étoiles n'auront plus de restriction en fonction de notre collection, tandis qu'une seule à 4 étoiles ou plus sera autorisée par deck. Pour autant, de nouvelles règles avancées viendront pimenter les parties avec All Open (les cartes en mains sont visibles), Fallen Ace (la valeur 1 est plus puissante que A) et Draft (jouer avec des cartes données aléatoirement).

Enfin, ce sont plusieurs types de tournois supplémentaires qui ont été dévoilés, avec les Open au Gold Saucer ayant lieu toutes les deux heures en groupe de huit (les PNJ occupent les places vacantes si besoin) et utilisant la Draft, ainsi que les tournois sur Invitation, créés entre joueurs via l'Outil de Mission, simplement pour le plaisir et donc sans récompense, avec des règles personnalisées. Au passage, le Mahjong domien accueillera des parties rapides.

Chute irréelle en approche !





La deuxième partie du live a elle directement commencé avec la révélation du prochain Défi Irréel, qui sera donc Le Nombril face à Titan au niveau 80, remplaçant celui de Shiva qui « était une blague » face à lui. L'une des particularités de cette confrontation sera l'impossibilité de revenir à la vie en cas de chute contrairement à ce que permettent les récents contenus, la taille de la zone de jeu se réduisant lorsque le Primordial saute. Et évidemment, Titan infligera des dégâts massifs, en venir à bout va donc bien occuper chaque membre de l'équipe. Rassurez-vous, une option de recherche filtrera les joueurs ayant déjà terminé un Défi Irrél si vous retrouver avec des « novices » ne vous enchante guère.

Chasses au trésor et Click and collect





Les amateurs de chasse au trésor vont pouvoir se plonger dans Lyhe Ghiah, un nouveau donjon avec un système de roulette (et Atomos), dont un aperçu est disponible avec les différentes vidéos en page 2. Les Actions des artisans et récolteurs vont subir des ajustements en plus d'une refonte des objets à collectionner et de l'éthérolyse, ainsi que la suppression de l'Usure.





Phase finale de la reconstruction d'Ishgard (5.41)





Toutes les bonnes choses ont une fin et la rénovation du quartier de l'Azurée à Ishgard va donc prendre fin dans les semaines à venir avec pour la dernière fois un classement qui récompensera les meilleurs contributeurs de chaque serveur. Un monument purement esthétique mettra de son côté en avant le job ayant le plus participé dans chaque monde.

Magie bleutée, outils Cielacier et Delubrum Reginae (5.45)





Lors de l'arrivée du patch 5.45, le Mage Bleu pourra enfin passer niveau 70, gagnant au passage pas moins de 24 nouveaux sorts qu'il faudra lui faire apprendre, un set d'armure vraiment classe et du contenu supplémentaire pour le Palmarès bleu.

Les outils Cielacier vont eux à nouveau pouvoir être améliorés, de même que les armes de la résistance qui gagneront deux niveaux supplémentaires avec une certaine personnalisation de leurs paramètres, à condition d'avoir terminé le nouveau contenu alors ajouté à Garde-la-Reine. Le Raid d'alliance Delubrum Reginae sera le gros morceau de cette mise à jour (24 joueurs en Normal avec choix du job libre, 48 en Sadique avec des puzzles avant de pouvoir blesser les boss par exemple), toujours avec Yasumi Matsuno au scénario et dont les ajustements sont toujours en cours dans les locaux. Pour autant cela ne marquera pas la fin de ce contenu, prévue pour le patch 5.5.

Un évènement 6 étoiles en approche





Pour terminer, en l'absence de la série de Fan Festival 2020-2021, annulée à cause du COVID-19, un showcase sera diffusé en direct sur la Toile le samedi 6 février 2021 à 2h30, heure française, suivi de 14h de live. Évidemment, l'extension 6.0 est dans tous les esprits et devrait donc être dévoilée à cette occasion, mais il faudra pour le coup veiller tard si vous souhaitez découvrir tout cela en direct. Une traduction vocale anglaise sera fournie, mais uniquement pour l'évènement d'annonce. L'annonce de l'arrivée de versions pleinement destinées aux consoles de nouvelle génération, à minima la PS5 sur laquelle FFXIV est déjà jouable via sa déclinaison PS4, est aussi possible, l'éditeur ne s'en privera sans doute pas.

À part ça, une collaboration avec Pusheen va donner lieu à des autocollants pour iMessage début décembre et les joueurs japonais pourront se rendre dans leur Lawson pour obtenir la monture Chocorpokkur via l'achat de certains produits alimentaires à compter du 15 décembre, qui contiendront aussi des stickers de personnages. Et si vous aimez les mahjong, un tournoi avec Naoki Yoshida et d'autres invités sera diffusé sur la chaîne YouTube du jeu le 29 décembre, uniquement dans la langue de Mishima il va sans dire.

Pour terminer, vous pouvez encore profiter quelques heures des promotions du Black Friday avec -50 % sur Shadowbringers et la Complete Edition via la boutique de Square Enix. Amazon propose également cette dernière à petit prix.