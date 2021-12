Final Fantasy XVI : le développement a pris du retard, Naoki Yoshida redonne une période pour les prochaines révélations

Au final, depuis l'ouverture du site officiel en octobre 2020, nous n'avons pas eu d'informations tangibles concernant Final Fantasy XVI. Le directeur Naoki Yoshida nous avait bien donné des nouvelles du développement cet été, mais rien de concret n'avait alors été évoqué.



Il reprend aujourd'hui la parole en postant un message sur les réseaux sociaux officiels du titre en son nom. Déjà, il s'y excuse pour l'absence médiatique du titre en 2021, expliquant cela par le fait que le calendrier de développement a pris 6 mois de retard en raison de la crise sanitaire. L'équipe s'est cependant désormais acclimatée au travail à distance et devrait s'approcher d'un rythme plus normal dès la rentrée de janvier. Il espère ainsi désormais faire une prochaine grosse révélation sur FFXVI au printemps 2022, et pas avant. Cela se passera-t-il dans le cadre d'un petit évènement spécial, d'un State of Play ou d'une autre manière encore ? Affaire à suivre !

Salutations à tous, Lors de notre dernière conversation, j'ai promis de donner plus d'informations sur Final Fantasy XVI un peu plus tard en 2021. Cependant, j'ai le regret de vous informer que je ne serai pas en mesure de tenir cette promesse, car les complications liées à la pandémie de COVID-19 en cours ont retardé le développement du jeu de près d'une demi-année. En tant que dernier ajout à la série Final Fantasy en cours de développement pour la PlayStation 5, Final Fantasy XVI a réuni une équipe importante composée de créateurs talentueux du monde entier. Cependant, dans un effort pour compenser les effets de COVID-19, nous avons dû décentraliser cette main-d'œuvre en permettant au personnel de s'acquitter de ses tâches à domicile. Cela a malheureusement entravé la communication du bureau de Tokyo, ce qui, à son tour, a entraîné des retards ou, dans des cas extrêmes, des annulations de livraisons d'actifs de nos partenaires d'externalisation. Cela dit, nous avons passé une grande partie de 2021 à résoudre ce problème et espérons voir réduit son impact au minimum d'ici la nouvelle année, ce qui nous permettra de mieux nous concentrer sur les tâches à accomplir : augmenter la qualité des ressources graphiques, affiner les mécanismes de combat, étoffer les batailles, mettre la touche finale aux cinématiques et en effectuer une optimisation graphique globale. Notre objectif principal est maintenant d'être aussi actif que possible sur le jeu afin de le voir entièrement peaufiné. Cela nous laisse donc avec la question, quand pouvons-nous nous attendre à la prochaine série d'informations ? Eh bien, je suis heureux d'annoncer que le plan actuel est de mener notre prochaine grande révélation au printemps 2022 alors que nous cherchons à susciter l'enthousiasme avant la sortie éventuelle du jeu. Je m'excuse profondément auprès de tous ceux qui attendaient avec impatience d'en savoir plus sur Final Fantasy XVI, et je vous remercie pour votre patience continue pendant que nous concentrons nos efforts combinés sur le développement.

Il faudra peut-être d'ailleurs attendre la sortie de Forspoken, prévue pour le 24 mai 2022 (vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 79,99 € sur Amazon.fr) pour que Square Enix parle de son autre Action-RPG exclusif à la PS5.

