Final Fantasy XVI : des informations limitées pour éviter les spéculations sur des révélations « à moitié prêtes »

Nous avons découvert Final Fantasy XVI en septembre dernier avec une incroyable bande-annonce, qui dépeignait un univers à l'inspiration médiévale fantastique rappelant le FFXIV du producteur Naoki Yoshida. Depuis, Square Enix a posé les enjeux de l'histoire et les bases du monde Valisthéa, et nous donne rendez-vous en 2021 pour de futures annonces. L'année commence à peine, mais certains en veulent déjà plus : alors quand Naoki Yoshida a été invité pour un entretien avec le Washington Post, le sujet a forcément été évoqué.

Le producteur est revenu sur la communication autour du projet, et a déclaré vouloir limiter les annonces afin de ne pas montrer quelque chose « d'à moitié prêt », et créer des attentes potentiellement vaines chez les joueurs. Autrement dit, il veut nous faire voir du concret, et ce à quoi ressemblera vraiment son FFXVI.

Nous ne voulons pas dire quelque chose qui est à moitié prêt et provoquer des spéculations sur le titre. Avec n'importe quel fan de Final Fantasy, selon le Final Fantasy que vous préférez, le point sur lequel vous vous passionnez aura tendance à différer. Chaque personne aura probablement sa propre idée ou image de ce que devrait être le prochain Final Fantasy. Dire quelque chose à moitié prêt serait certainement un risque très élevé. Si quelque chose est dit, quelqu'un le reprendra sur les réseaux sociaux et cela commencera à se répandre, et les gens commenceront à avoir des attentes. Donc, avec Final Fantasy XVI, chaque fois que nous révélerons plus d'informations à son sujet, nous espérons montrer quel genre de jouabilité cela va apporter et quel genre d'excitation nous pouvons apporter.

Cela ressemble pour beaucoup à une pique envers Final Fantasy XV, anciennement connu sous le nom de Final Fantasy Versus XIII, qui a changé tellement de fois de formes que tout ce que nous avions vu dans les trailers, y compris sous son intitulé définitif, n'était pas présent dans le jeu. Espérons que le créateur apprécié pour son travail sur le dernier MMORPG en date saura utiliser son savoir et son expérience pour faire la juste promotion de son nouveau bébé.

