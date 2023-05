Final Fantasy XVI : un intéressant entretien vidéo avec l'acteur Ben Starr, qui prête sa voix à Clive

Nous sommes désormais dans la dernière ligne droite avant la sortie de Final Fantasy XVI sur PS5 le 22 juin prochain alors forcément, l'actualité autour du jeu va s'en ressentir. Plus tôt cette semaine, c'est du côté de Game Informer que notre regard s'est tourné avec de sublimes illustrations des frères Rosfield et des deux Primordiaux de feu ornant la couverture du magazine, nous promettant de nouvelles informations à venir. En attendant que ce soit le cas, c'est tout simplement Square Enix qui vient de mettre en ligne une nouvelle vidéo. Non, pas de trailer grandiloquent cette fois, mais une longue séquence de discussion d'une vingtaine de minutes avec l'interprète anglophone de Clive, Ben Starr, le producteur Naoki Yoshida et le directeur de la localisation Michael-Christopher Koji Fox.

Dans un premier temps, l'acteur présente donc son personnage, dont l'histoire tournera au moins dans un premier temps autour du thème de la vengeance, mais qui manifestera aussi de l'amour de diverses manières tout au long du jeu. Apparemment, il est également amusant d'une manière subtile, malgré son côté un peu stoïque, ce que nous découvrirons au cours de l'aventure. Ben Starr revient ensuite sur ce qui fait de Clive un bon héros, à savoir son humanité et les pertes qu'il a subies qui devraient nous faire éprouver de la compassion à son égard. Il explique également la manière dont il est rentré dans le rôle.

Les amateurs de théories trouveront également intéressant d'apprendre que le plus grand défi du protagoniste est la bataille intérieure qu'il se mène malgré les luttes contre divers ennemis. C'est un personnage qui doute de lui, se déteste et s'autopunit. L'acteur étant fan de la licence, il connaissait le poids que cela impliquait d'avoir ce rôle et ne l'a pas pris à la légère. D'ailleurs, il n'était pas le premier choix des développeurs, qui avaient une idée précise de la manière dont Clive devait être joué, mais la personne en question n'a finalement pas pu prendre part au projet en raison de son planning. Venu auditionner pour un rôle mineur, sa performance a convaincu le directeur vocal de lui faire jouer Clive. Et évidemment, une mention à FFXIV est présente, puisqu'il compte y rejouer, lui qui n'avait fait que A Realm Reborn à l'époque en étant un Chevalier Dragon.

Pour terminer, Michael-Christopher Koji Fox déclare que les bandes-annonces nous ont surtout montré la partie cool de Clive et non pas son côté émotionnel, nous promettant un rollercoaster d'émotions, tandis que Naoki Yoshida évoque ce que les performances de l'acteur ont provoqué chez lui et l'équipe, nous encourageant à revenir voir cette vidéo une fois que nous aurons joué à FFXVI pour comparer.

