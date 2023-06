Final Fantasy XVI : les notes de la presse française

La presse du monde entier a pu mettre la main sur la nouvelle production de Square Enix, Final Fantasy XVI. Il y a peu, nous avons pu jeter un œil sur les notes de nos confrères anglophones, les retours sont très positifs. Mais qu’en est-il des journalistes français ? Eh bien, ici aussi, les verdicts sont explosifs, les mots sont élogieux.

Pour JeuxVideo.com, l’histoire est « passionnante grâce à une écriture et un univers matures », pour Gamekult, « ce seizième épisode se veut fondamentalement Final Fantasy dans les thématiques qui le traversent, et tout aussi transgressif vis-à-vis des attentes », pour JeuxActu, « techniquement, c'est très costaud », et pour Millenium, « Square Enix et la Creative Business Unit 3 remplissent leur contrat haut la main en établissant de nouvelles fondations solides pour la saga FF ».

Pour mémoire, Final Fantasy XVI est disponible dès maintenant, vous pouvez l’acheter sur Amazon à 71,99 €.