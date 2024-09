Final Fantasy XVI : le producteur vous demande de ne pas faire n'importe quoi avec les mods

Lancé l'été dernier sur PlayStation 5 uniquement, Final Fantasy XVI vient enfin de débarquer sur PC cette semaine. Les joueurs avaient hâte de découvrir le jeu de rôle de Square Enix sur leurs ordinateurs et, comme toujours, les moddeurs vont s'en donner à cœur joie pour créer du contenu non officiel plus ou moins loufoque.

PC Gamer s'est entretenu avec l'équipe qui a créé Final Fantasy XVI, le journaliste a notamment demandé au réalisateur Hiroshi Takai quels types de mods il avait hâte de voir dans cet opus. Mais c'est le producteur Naoki Yoshida qui a répondu à sa place :

Si nous disions « Ce serait génial si quelqu'un créait XYZ », cela pourrait être perçu comme une demande, donc j'éviterai de mentionner des détails ici ! La seule chose que je dirai, c'est que nous ne voulons absolument rien dire d'offensant ou d'inapproprié, alors s'il vous plaît, ne créez ni n'installez rien de ce genre.

Bon, c'est bien mal connaître la communauté des moddeurs que de faire une telle demande, FF XVI va évidemment avoir droit à ses mods étranges, même si, pour l'instant, les joueurs ont surtout créé des outils pour améliorer le rendu graphique. L'arrivée d'un mod avec Thomas le train est cependant inéluctable !

Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.

Lire aussi : Final Fantasy XVI lancé en musique sur PC, un gros souci sur PS5 à cause de Sony