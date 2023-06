Final Fantasy XVI : les notes de la presse anglophone

C'est demain que sortira officiellement Final Fantasy XVI, le nouveau jeu de rôle de Square Enix. Un titre évidemment très attendu par des millions de joueurs, tant la franchise est culte, mais en attendant de pouvoir mettre les mains sur le RPG, la presse anglophone livre dès maintenant son verdict.

Les notes sont évidemment très bonnes, voire excellentes, mais pas forcément parfaites. Les testeurs ont particulièrement aimé le scénario bien écrit et passionnant, la qualité des dialogues et de leurs doublages, les combats jouissifs et la réalisation technique à la hauteur des attentes. Cependant, il faut quand même compter sur des mécaniques de RPG un peu en retrait et des quêtes secondaires parfois peu inspirées.

La date de sortie de Final Fantasy XVI est fixée au 22 juin 2023 sur PlayStation 5, vous pouvez le retrouver à 71,99 € sur Amazon, avec un steelbook exclusif. Notre verdict arrivera d'ici peu sur le site.