Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, les notes de la presse anglophone

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours du lancement de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, prévu pour ce 18 mars. Tout le monde peut débuter l'aventure en avance grâce à la dernière démo gratuite en date, mais la presse a déjà pu la parcourir en entier et livrer son verdict dans le cadre de tests. Les premières notes sont assez divisées, mais globalement correctes, en témoigne la moyenne actuelle de 72/100 sur Metacritic.

Tout le monde ou presque est d'accord sur le fait que les personnages et le scénario sont creux et parfois lunaires, le style ampoulé de Tetsuya Nomura devenant parfois risible. Malgré son récit et son level design sans inspiration, le titre a tout de même globalement séduit grâce à son gameplay plus profond qu'il n'y paraît, s'appuyant sur les monstres et classes classiques de la saga. Son approche Action-RPG lui vaut quelques comparaisons avec Nioh, même si certains regrettent sa répétitivité.

