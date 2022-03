Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, les configurations minimale et recommandée dévoilées, une nouvelle démo en approche ?

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la sortie de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, l'Action-RPG que nous commençons à bien connaître grâce aux coups de projecteurs réguliers de Square Enix. Il sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et pour ceux qui voudraient jouer à la version pour ordinateurs personnels exclusive à l'Epic Games Store, l'éditeur vient de faire le point sur les configurations minimale et recommandée.

Elles sont assez accessibles, mais Square Enix ne se mouille pas : il précise seulement comment jouer sereinement en HD à 60 fps. Pour ce qui est de ce qu'il faut pour jouer en 4K ou à un framerate supérieur, s'il est bien débloqué, le mystère reste entier.

Configuration minimale (1280x720 à 30 fps) Configuration recommandée (1920x1080 à 60 fps) Système d'exploitation Windows 10 64 bits Processeur AMD Ryzen 5 1400

ou

Intel Core i7-6700 AMD Ryzen 5 1600

ou

Intel Core i7-8700 Mémoire vive 8 Go de RAM 16 Go de RAM Carte graphique AMD Radeon RX 470

ou

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) AMD Radeon RX 5700 XT

ou

NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER Disque dur 80 Go d'espace libre DirectX Version 9.0c Carte son Compatible DirectX

Sinon, ce matin, PlayStation Game Size a découvert l'apparition d'une nouvelle démo de 35,730 Go sur le PlayStation Store, à priori différente des deux précédentes. Il s'agirait selon le site d'une démo PS4 et PS5 qui serait annoncée lors du State of Play de ce soir, dont la progression pourrait être portée dans le jeu final, et qui devrait donc reprendre l'introduction.



La date de sortie de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, c'est toujours pour le 18 mars 2022 et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 67,49 € sur Amazon.fr.

