Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, de nouveaux détails et visuels pour Marilith, les Luféniens et les classes ultimes

Le mois dernier, Square Enix a diffusé la bande-annonce de lancement de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, avec énormément d'avance il faut bien l'avouer. L'éditeur a dans la foulée donné des détails sur certains démons, classes et lieux de l'aventure, mais il en avait encore en stock à nous présenter, ce qu'il fait donc cette semaine avec au passage quelques visuels inédits, dont certains sont à retrouver en page suivante.

Nous retrouvons donc la 4e membre des Four Fiends, la bien nommée Marilith (ou Malyris en français pour une raison inconnue qui remonte au moins aux remakes GBA...), une femme du peuple lufénien (oui, le trait de Tetsuya Nomura se ressent énormément) qui aura un lien avec les cristaux noirs possédés par l'équipe et la mystérieuse prairie aperçue à plusieurs reprises (servant notamment au tutoriel des démos), la présentation de trois classes ultimes que sont le Chevalier noir, le Chevalier du néant et le Ninja, ainsi que de tout autant de lieux que nous traverserons, le Mont Gulg, la Tour des anciens et les Bois maudits.

Personnages Malyris « C'est vous qui m'avez tiré de mon sommeil ! » Le Démon du feu. Elle lance un barrage d'attaques avec ses six bras et déconcerte Jack et ses alliés par ses gestes rapides, comme lorsqu'elle abat sa longue queue sur le sol. Évitez à tout prix son attaque « Regard pétrifiant ». Les Luféniens « Vous êtes la somme de vos souvenirs. » Un peuple mystérieux avec lequel Jack se voit discuter dans les fragments de souvenirs qui lui reviennent. Les paroles et les actions de ce peuple vêtu d'étranges habits ne trahissent pas la moindre émotion. Classes Chevalier noir Une classe qui confère un supplément de puissance d'attaque lorsque vous êtes au bord de la mort. La technique unique Noirceur permet au chevalier noir de sacrifier des PV et des PM pour infliger davantage de dégâts de Ténèbres. Il s'agit de fait de la classe la plus puissante en termes de force de frappe, tant que vous acceptez d'en payer le prix. Chevalier du néant Une classe qui vous permet d'intercepter les attaques magiques de votre ennemi et de les transformer en puissance. Tant que la technique spéciale du chevalier du néant, Lame égide, est activée, un cercle magique neutralisant les attaques magiques entrantes et absorbant leur force sera déployé lorsqu'il se met en garde. La force ainsi absorbée pourra être convertie en PM ou en attaque tranchante. Ninja Cette classe vous permet d'utiliser différentes tactiques de combat grâce à sa technique unique, Ninjutsu. Immobilisez les ennemis et ajoutez des altérations d'état à vos armes sans dépenser de PM à l'aide de vos outils ninja spéciaux. Vous pouvez remplacer les outils utilisés en touchant un cube, votre base d'exploration. Lieux Mont Gulg Un volcan aux multiples périls, comme la lave en fusion qui vous barre la route, ou encore les poches de gaz qui explosent à cause de la magie de feu ambiante. Si vous ne parvenez pas à empêcher la lave de jaillir, vous aurez toutes les peines du monde à atteindre le sommet. Tour des anciens Un édifice blanc exsudant une impression d'altérité indéfectible. Divers mécanismes étranges attendent les imprudents qui s'y aventurent, y compris des pièges et des objets flottants ressemblant à des urnes. Bois maudits Une vaste zone densément boisée au pied du volcan. Le clair de lune peine à traverser la canopée, et toute la zone est enveloppée d'un épais miasme. Des murs composés de lierre et de plantes crachant un gaz empoisonné se dressent sur votre chemin.

Enfin, une vidéo pour l'édition Deluxe a été diffusée, présentant son contenu, une bonne piqure de rappel.

La date de sortie de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est fixée au 18 mars PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (EGS). Amazon le propose en précommande à 64,99 €.