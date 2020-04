FInal Fantasy VII Remake : les notes de la presse anglophone

Nous y sommes ! FInal Fantasy VII Remake sort ce 10 avril 2020 sur PS4, et alors que certains chanceux ont déjà pu mettre la main sur leur copie physique, les journalistes ont pu rendre leur verdict sur cette production tant attendue.

Les avis sont unanimes : tout le monde a absolument été ravi de retrouver l'univers et les personnages de cette histoire culte. Le nouveau regard porté sur Midgar et les héros offre une nouvelle vision de l'aventure, alors que des éléments narratifs inédits viennent apporter la fraîcheur et la surprise pour faire de Final Fantasy VII Remake un hit moderne. Le système de combat dynamique et exigeant a plu, au contraire de certains éléments de remplissage jugés superflus par certains. Le titre a globalement un très bon accueil de la part de la presse, avec une moyenne actuelle à 88/100 sur Metacritic.