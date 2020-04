Final Fantasy VII Remake : les notes de la presse française

Final Fantasy VII Remake n'en est plus qu'à quelques jours de sa sortie officielle, lui qui sera officiellement disponible le 10 avril 2020 sur PS4. Les journalistes internationaux ont déjà pu livrer leur test de ce titre tant attendu de Square Enix, et il n'y a pas que les anglophones qui ont été convaincus.

Les grands sites français saluent également son univers irréprochable et ses protagonistes plus attachants que jamais, pour des moments d'émotion et des surprises qui valent le détour. Le gameplay vanté comme addictif et bien pensé a séduit tout le monde, et ce jusqu'aux combats de boss mémorable. La technique est jugée très qualitative, y compris sur l'aspect sonore. Les reproches divergent, certains notant des quêtes annexes peu réussies, d'autres relevant une liberté au final assez artificielle, mais rien de suffisant pour entacher la performance générale de Final Fantasy VII Remake. Vous pouvez également lire notre verdict dans le test que nous lui avons dédié sur GAMERGEN.COM.