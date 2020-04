Final Fantasy VII Remake : une bande-annonce énergique avec les bons mots de la presse française

Pas encore fini,je le savoure,mais ça fait plusieurs heures de jeu que mon avis est chef d'oeuvre !



J'avais un petit bémol au début en voyant que c'était par chapitre et sans retour en arrière,mais en fait la partie Midgar était comme ça. tout est maitrisé et généreux,mélangeant tout l'univers FFVII et pas que le jeu original,et un système de combat qui reprend des éléments d'autres FF qui en fait un système hybride parfait.

Selon moi sur cette génération on aura eu The Witcher 3 et maintenant FFVII