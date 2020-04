Final Fantasy VII Remake : un poids énorme pour la version numérique, Square Enix refuse d'avancer sa sortie

Le pré-téléchargement de Final Fantasy VII Remake n'aurait dû être possible qu'au 9 avril, à la veille du lancement de l'exclusivité PS4. Mais comme PlayStation a décidé de brider le débit des téléchargements pour préserver la bande passante internationale, il aurait été difficile de récupérer toutes les données du jeu rapidement. Afin que chacun ait le temps de récupérer l'édition numérique de Final Fantasy VII Remake pour la lancer dès le moment venu, le pré-téléchargement a été avancé à ce 3 avril, pour ceux qui ont réservé leur exemplaire sur le PlayStation Store.

« Nous savons qu'en raison de la pandémie de COVID-19 et du fait que de nombreuses personnes doivent rester à la maison, certains d'entre vous peuvent être soumis à une pression supplémentaire sur leur bande passante Internet. Nous voulions donner à tous nos fans du temps supplémentaire pour télécharger le jeu », a déclaré le producteur du jeu, Yoshinori Kitase.

Ces quelques jours en plus ne seront pas de trop, car le jeu pèse lourd, très lourd : 85,823 Go doivent être téléchargés, sans compter un éventuel futur patch day one. Alors que certains joueurs ont déjà reçu leur exemplaire physique, d'autres se sont bien évidemment plaints du choix de Square Enix d'avancer la livraison des copies en boîte, quand certains ont déjà acheté une version numérique ou sont dans l'impossibilité de se déplacer. L'éditeur a répondu à cette question récurrente dans une FAQ officielle, et les propos ne vont pas plaire aux fans.

Bien que nous comprenions la frustration de voir le jeu en vente dans certains endroits, la majeure partie de nos expéditions aux détaillants du monde entier devraient toujours arriver dans les magasins pour notre date de sortie du 10 avril. De plus, la modification de la date de sortie numérique à ce stade pourrait entraîner des problèmes logistiques susceptibles de perturber le lancement numérique pour tout le monde. Par conséquent, nous respecterons la date de sortie numérique le 10 avril. Merci de votre compréhension.

Au moins, c'est clair, et cela met fin à tous les espoirs : Final Fantasy VII Remake n'arrivera que le vendredi 10 avril 2020 sur le PlayStation Store.

