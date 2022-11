Fire Emblem Engage détaille longuement son gameplay dans une nouvelle bande-annonce

Maintenant que Pokémon Écarlate et Violet sont sortis, la prochaine grosse exclusivité de la Switch sera Fire Emblem Engage début 2023. Annoncé en septembre, il s'est enfin remontré la semaine dernière au détour d'une bande-annonce uniquement dédiée à son scénario, à base de séquences cinématiques alléchantes. Si vous attendiez d'en voir plus quant à son gameplay, vous allez donc apprécier le trailer du jour qui vient d'être mis en ligne, qui fait le plein de séquence de jeu dans des décors variés.

Bande-annonce en japonais

Bon, les bases de la série sont évidemment respectées avec des affrontements au tour par tour sur terrains quadrillés à l'aide de nos unités (le triangle des armes sera bien de retour), avec des animations dépeignant ces joutes dans la lignée de ce que proposait Three Houses. La nouveauté principale de cet épisode sera la nature même des Emblèmes donnant son nom à la licence, puisque les possesseurs d'un anneau pourront donc faire appel à un personnage venu d'un autre monde et se synchroniser avec, renforçant leurs statistiques, permettant d'utiliser leurs compétences et d'arborer une forme Engage spécifique disposant de ses propres techniques et arme. Oui, vous avez aussi bien vu que nous, Byleth fera partie des heureux élus, aux côtés de Marth, Corrin, Celica, Lyn ou encore Sigurd. Leur utilisation offrira également des déplacements étendus et l'ensemble de nos généraux pourra les utiliser, offrant un vaste choix de combinaisons.

Fire Emblem Engage sortira pour rappel le 20 janvier 2023 sur Switch et vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 69,91 €.